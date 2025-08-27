لمحبي الحيوانات الأليفة.. نصائح لتجنب الحساسية من القطط

يتلهف الكثير من الأشخاص إلى تربية القطط بالمنزل، فهي محببة لدى الجميع وبالأخص الأطفال والفتيات، هل تعلم أن تربية القطط تمنح أصحابها شعور بالبهجة والونس، لكنها قد تكون سببًا لظهور أعراض الحساسية لدى البعض، فى نفس الوقت مثل العطس المستمر، الحكة في العينين، وضيق التنفس.

وبالرغم من ذلك، لا يعني الأمر التخلي عن صديقك الأليف، بل يمكن تقليل هذه الأعراض باتباع بعض النصائح البسيطة.

كشف الدكتور محمد زعرب أخصائي أنف وأذن وحنجرة، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن أفضل النصائح لتقليل حساسية القطط.

نصائح لتقليل حساسية القطط

الاستحمام المنتظم للقط

غسل القطط مرة كل أسبوعين يقلل من تراكم الوبر والمواد المسببة للحساسية على شعرها.

تنظيف المنزل بانتظام

استخدام المكنسة الكهربائية المزودة بالفلتر، يساعد على التخلص من وبر القطط المتناثر في السجاد والستائر.

تخصيص غرفة خالية من القطط

يُفضل أن تكون غرفة النوم منطقة خالية من دخول القط، لتقليل التعرض لمسببات الحساسية أثناء النوم.

غسل اليدين بعد التعامل مع القط

لمس الوجه أو العينين بعد اللعب مع القط قد يزيد من حدة الأعراض، لذا يجب غسل اليدين جيدًا دائمًا.

استخدام أجهزة تنقية الهواء

تنقية الهواء في المنزل تقلل من المواد المثيرة للحساسية المنتشرة في الجو.

استشارة الطبيب عند الحاجة

قد يصف الطبيب بخاخات أو أدوية مضادة للحساسية في الحالات الشديدة، خاصة لمرضى الربو.