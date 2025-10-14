شراكة جديدة يدعم قطاع الطيران العالمي ..تفاصيل

أعلنت الخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية الجزائرية عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع نطاق شراكتهما الاستراتيجية وتعزيز اتفاقية الرمز المشترك، بما يشمل وجهات وخدمات جديدة.

تم توقيع الاتفاقية في مقر الخطوط الجوية الجزائرية بالجزائر بحضور الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية بلال اكشى

تركز الاتفاقية على تعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل خدمات الشحن الجوي، تأجير الطائرات، التموين، صالات الضيافة، الصيانة، والخدمات الأرضية، بالإضافة إلى مشاريع الاستدامة البيئية وبرامج التدريب.

كما تهدف إلى تعزيز الربط الجوي بين البلدين ودعم التبادل الثقافي والاقتصادي.

وأكد بلال إكشي أن الاتفاقية تمثل خطوة رئيسية نحو تعميق الروابط بين الجانبين، مشيرًا إلى التزام الخطوط الجوية التركية بتوسيع التعاون لتقديم خدمات مميزة للمسافرين. من جانبه، أعرب حمزة بن حمودة رئيس الخطوط الجزائرية عن فخره بهذا الإنجاز الذي يساهم في تعزيز جودة الخدمات وتحقيق مصالح متبادلة للطرفين.

هذه الشراكة تؤكد التزام الطرفين بتطوير التعاون المستدام وتعزيز النمو المشترك بين تركيا والجزائر.