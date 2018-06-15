قائمة أكلات تتناولها في روسيا أثناء تشجيعك للمنتخب المصري

يقضي العديد من المصريين إجازتهم هذا العيد في روسيا وذلك لتشجيع المنتخب المصري بمونديال كأس العالم، وقد يوجه العديد من المسافرين بعض الصعوبات في اختيار الأكلات المختلفة وقد نعرض لكم بعض الأكلات التي يمكن أن تتناولها أثناء التواجد في روسيا.



-كنيش:

من أشهر وأول الأكلات الروسية التي يجب عليك تجربتها عند الوصول إلى روسيا، وتتكون من بطاطا مهروسة مع لحم مفروم وبصل وجبن محشو داخل رقائق من العجين.





-الفطائر الروسية:

أثناء سيرك في أي مكان بروسيا تجد العربات التي تصنع الفطائر بالجبن واللحوم والحلوى، وتقلى أمامك وتحصل عليها بعد دقائق معدودة من الطلب، بالإضافة إلى أن طعمها شهي ولذيذ للغاية.



-ستروغونوف اللحم:



شرائح من اللحم البقري مع صلصة الزبدة والبصل والقشدة ويضاف إليها النبيذ الأبيض، وتقدم مع المكرونة أوالأرز.



-الملفوف الروسي:



وجبة تشبه المحشي المصري، ولكنه تحتوي على لحم مفروم أو بقري، وتحشي في الملفوف وتسلق ويضاف إليها أنواع مختلفة من الكريمة.



-السلطات الروسية:

أكثر الأكلات الشعبية في روسيا هي السلطات، أثناء مرورك في إحدى الأسواق التجارية بموسكو، تجد محلات لبيع السلطات المختلفة في المطبخ الروسي والتي تعتمد على مكونات غريبة عن المطبخ المصري.



فتجد سلطة البطاطس المسلوقة، وسلطة البيض والجزر، وسلطة الفاصوليا الحمراء وسلطة أوليفييه الروسية الشهيرة وتتكون من "البطاطا المسلوقة والخيار المخلل والجزر المسلوق والكثير من المايونيز.





-أوكروشكا:

حساء بارد من البطاطا واللبن والبصل ويتقدم بشكل مختلف تمامًا رغم مكوناته البسيطة، وطعمه رائع جدًا.





-بيلميني:

أيضا من أشهر الأكلات الروسية التي ستحظى بتجربتها في روسيا، وتتكون الأكلة من عجين على شكل فطائر محشو باللحم المفروم وعيش الغراب والبصل واللفت.