ديكور جديد للاستمتاع بالصيف من بلكونة المنزل ..صور

قد يحتاج الصيف إلى التغيير الدائم ،سواء بالسفرا والتغيير بديكور منزلك وقد لا يوجد أجمل من أمسية صيفية مرحة تجمعك بأفراد عائلتك أو بالأصدقاء المقربين في جو من الحماس والبهجة مع قهوة عربية أو ألذ العصائر الطبيعية التي تمنحنا الانتعاش، لذلك قد ترغبين إلى جلسة مناسبة في الصيف، ولا يوجد أنسب من " البلكونة "



وقد تكون البلكونة من الأماكن المهدرة في المنزل بالرغم من أنها المكان الأفضل، ولكن لانستطيع استغلالها جيدا، ولذلك قد يكون الصيف فرصة للتغيير من ديكورالبلكونة.



ولايحتاج ديكور البلكونة لموارد باهظة الثمن فقط تحتاجين إلى منضدة صغيرة وكراسي وزهور ، كما يمكنك أن تصنعي جلسة أرضية ملونة مع الوسادات البسيطة واضاءات مريحة مع الورود ..شاهدي بالصور افكار لديكور البلكونة









