تشكيل منتخب البرازيل ضد بلجيكا فى ربع نهائي كأس العالم اليوم

يخوض المنتخب البرازيلى فى الثامنة من مساء اليوم الجمعة، مباراته أمام نظيره البلجيكي على ملعب "كازان أرينا" ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم 2018 الذى تستضيفه روسيا .



واعلن تيتى المدير الفنى لمنتخب البرازيل عن تشكيل المباراة والذى جاء على النحو التالى:



حراسة المرمى: أليسون



الدفاع: ميراندا ، مارسيلو ، تياجو سيلفا ، فاجنر



الوسط: باولينيو ، فيرناندينيو ، كوتينيو



الهجوم: جبرييل خيسوس ، نيمار ، ويليان





يذكر أن منتخب السامبا تأهل إلى ربع نهائى مونديال روسيا بعد فوز على منتخب المكسيك 2 – 0، بهدفى نيمار و روبرتو فيرمينو، بينما يفتقد فى مواجهة بلجيكا لاعب وسط ريال مدريد كاسيميرو بداعى الإيقاف.









