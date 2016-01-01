رسميا..أردوغان يقيل أكثر من 18 ألف موظف في تركيا

أقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أكثر من 18 ألف موظف رسمي في تركيا، بينهم عناصر من قوات الأمن وكذلك مدرسون وأساتذة جامعيون بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية، الأحد.



ووردت أسماء 18632 شخص بينهم أكثر من 9 آلاف موظف في الشرطة، و6 آلاف عنصر من القوات المسلحة، في المرسوم الذي أوردت وسائل الإعلام أنه الأخير قبل رفع محتمل لحال الطوارئ، يوم الاثنين المقبل.