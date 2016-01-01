تامر حسني يكثف ساعات تصوير فيلم البدلة

يكثف النجم تامر حسني تصوير مشاهده الأخيرة في أحداث فيلمه الجديد "البدلة" في أحد شوارع القاهرة حيث يتبقى له ما يقرب من أسبوع وينتهي من التصوير بشكل كامل للمنافسة به في موسم عيد الأضحى.



فيلم "البدلة" كتب قصته تامر حسني، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته أكرم حسني، وأمينة خليل، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوي، ومحمد ثروت، وطاهر أبو ليلة، وإنتاج وليد منصور وإخراج محمد العدل.



وانتهى تامر مؤخرًا من تصوير كليب "عيش بشوقك" من ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.