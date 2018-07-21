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مرأة

20 صورة تكشف عن أناقة هنا الزاهد في الكاجوال .. صور

السبت 21/يوليه/2018 - 03:05 م
صدى البلد
رنا عصمت
تحتار أغلب الفتيات في اختيار الملابس الكاجوال التي تتلاءم مع بعضها البعض وكيفية تنسيق الألوان التي تتناسب معهن، وتريد كل فتاة اختيار أحدث صيحات الموضة لإطلالة مميزة وأنيقة غير مسبوقة.

وعندما نتحدث عن أيقونة الموضة في الكاجوال، نذكر اسم الفنانة هنا الزاهد التي تتميز بأحدث إطلالات على الإطلاق من خلال ارتدائها بعض الإطلالات التي تقوم بنشرها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، التي لم يظهر بها من قبل، كما أنها رسمت لنفسها خطًا في الموضة ميزها عن باقي النجمات اتسم بالجرأة والعصرية والأناقة المُبهرة في الوقت ذاته.

وتعتبر هنا الزاهد من الفنانات التي لها أسلوب خاص واستطاعت أن تخطف الأنظار بجمالها وإطلالاتها المميزة، وقد استطاعت هنا منذ ظهورها على الشاشة التنوع في الإطلالات ولكنها دائما تعمد على الملابس الشبابية والفساتين الناعمة التي تميزها عن غيرها.

لذلك نعرض اليك مجموعة من الصور يمكنك أن تستوحي إطلالتك منها..
20 صورة تكشف عن أناقة هنا الزاهد في الكاجوال .. صور
20 صورة تكشف عن أناقة هنا الزاهد في الكاجوال .. صور
20 صورة تكشف عن أناقة هنا الزاهد في الكاجوال .. صور
20 صورة تكشف عن أناقة هنا الزاهد في الكاجوال .. صور
20 صورة تكشف عن أناقة هنا الزاهد في الكاجوال .. صور
20 صورة تكشف عن أناقة هنا الزاهد في الكاجوال .. صور
20 صورة تكشف عن أناقة هنا الزاهد في الكاجوال .. صور
20 صورة تكشف عن أناقة هنا الزاهد في الكاجوال .. صور
20 صورة تكشف عن أناقة هنا الزاهد في الكاجوال .. صور
20 صورة تكشف عن أناقة هنا الزاهد في الكاجوال .. صور
20 صورة تكشف عن أناقة هنا الزاهد في الكاجوال .. صور
20 صورة تكشف عن أناقة هنا الزاهد في الكاجوال .. صور
20 صورة تكشف عن أناقة هنا الزاهد في الكاجوال .. صور
20 صورة تكشف عن أناقة هنا الزاهد في الكاجوال .. صور

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