سكر الحوامدية يحصل على المركز الثاني في مسابقة كرة الماء ببطولة الشركات رقم 51

توج فريق كرة الماء لشركة السكر والصناعات التكاملية، مرحله 35 بالمركز الثاني في مسابقة كرة الماء ببطولة الشركات رقم 51 والتي تستضيفها مدينة الإسماعيلية.



ولعب الجهاز الفني دورًا كبيرًا في إعداد وتجهيز الفريق للتألق من خلال فترة إعداد قوية وإجادة قراءة المباريات ويضم الجهاز الفنى الحكم الدولي عمار إبراهيم موسى المشرف المساعد لجهاز كرة الماء والمدير الفني العام لجهاز كرة الماء ومدير فني الكابتن حسين عزت والجهاز الطبى بقيادة الدكتور حسن عبد التواب.



ويضم فريق كرة الماء اللاعبين عمر حسين ومحمد سعيد وعلي صابر وأحمد حسين حنفي، وعمار ياسر، ومحمد رجب، ومروان يحيى، ومحمود حمدي (روقة).



وأهدى الفريق كأس البطولة إلى روح الزميل الراحل كابتن عمرو محمد حافظ المدرب العام للفريق، الذي رحل عن عالمنا قبل انطلاق البطولة .