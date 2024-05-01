المطران شامي يترأس رتبة التوبة وساعة السجود بكنيسة مريم سيدة السلام بجاردن سيتي

ترأس مساء أمس، المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، رتبة التوبة، وساعة السجود، التي نظمها شبيبة كنيسة مريم سيدة السلام، بجاردن سيتي.

جاء ذلك بمشاركة الأرشمندريت جورج فراس، راعي الكنيسة، والأرشمندريت بيو فرح، راعي كاتدرائية القيامة، بالظاهر، والوكيل البطريركي بالقاهرة، والإسكندرية، والأب شارل ديب، رئيس دير المخلص، بلبنان.

شارك أيضًا الأب يوحنا داوود، راعي كنيسة سيدة العناية، بالبوشرية، بلبنان، والأب ساسين غريغور، مسؤول الشبيبة البطريركية، بالإضافة إلى شبيبة الروم الملكيين الكاثوليك، من مختلف كنائس القاهرة.

تضمنت السهرة الروحية السجود أمام القربان المقدس، وممارسة سر الاعتراف، والترانيم المختلفة.