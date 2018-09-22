شاهد..20 صورة تكشف تفاصيل جديدة في ترميم ضريح زين العابدين الأثري

حصل موقع صدي البلد علي مجموعة صور ننفرد بنشرها، لضريح على زين العابدين الملحق بمسجده بمنطقة السيدة زينب،وذلك بعد انتهاء أعمال ترميمه والتي أجريت على يد فريق مصري خالص تابع لوزارة الآثار،وذلك كما ورد في التقرير السنوي"2017-2018"للإدارة العام لترميم أثار ومتاحف القاهرة الكبري.



وكشف د. مجدي منصور، رئيس الإدارة العامة لترميم آثار ومتاحف القاهرة الكبري، أنه تم ترميم المقصورة النحاسية بالضريح واعادة تنضيفها بما يتفق وقيمتها الاثرية والفنية، بالإضافة الي اعمال الترميم الخاصة بالمقصورة الخشبية الداخلية حيث تم إزالة الدهانات المستحدثة وفك وتركيب الاجزاء الخشبية والزجاجية والرخامية والنحاسية وترميمها وإعادتها إلي أماكنها.



وكشف غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للترميم والصيانة بوزارة الأثار، أن أعمال الترميم تم بخبرة مصرية خالصة بعد دراسة المواد المستخدمة والأصول الاثرية، مما كان له اكبر الأثر في انجاز العمل بمستوى تقني عالي يتفق مع المعايير العالمية في مجال ترميم .



وتاريخيا برجع المسجد إلي العصر الفاطمي، وقد اندثرت عمارته القديمة بشكل كامل عدا عقد الردهة الداخلية والتي تظهر عليها كتابات تاريخية ترجع الي سنه549 هـــ / 1154 م ، وفي عهد الوالي العثماني حسن باشا السلحدان قام باعادة بنائه الأمير عثمان اغا مستحفظان وانشا به مقبرة له ولزوجته وذلك في عام 1280 هــ / 1863 م.



وفي عهد الخديوي اسماعيل قام محمد باشا بتجديد المسجد وبناء مقصورة حديدية به ، وفي عام 1304 هـ / 1886 م قام عبد الواحد التازي بكسوة عتب باب القبة بالقيشاني ، كما قام الملك فاروق الاول بتجديد واجهة المسجد تجديدا شاملا حافظ خلاله على بابه القديم وتفاصيله الاثرية ونصوصه التاريخة وذلك في عام 1364 هـ / 1944 م ، وقد تم عمل توسعه ومشروع تطوير كامل للمسجد في عام 1999م



والمسجد له واجهة رئيسية واحدة من الناحية الشمالية الغربية تطل على شارع سيدي على زين العابدين، وهي واجهة من الحجر الفص يتوجها صف من الشرفات المصصمه على هئية الورقة النباتية الثلاثية في طرفها الغربي مدخل رئيسي مبنى من الحجر الغائر.



كما يحمل العتب الرخامي الظاهر كتابات نسخية مستحدثة ،وحول هذا العتب افريز خسبي من الزخرفة يليه منطقة مستطيلة تتضمن النص التأسيسي وهو هذا مشهد إمام على زين العابدين بن امام حسين على عمر بن عبد المطلب.