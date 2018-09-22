فى أقل من نص ساعة حضري بفتيك وطبق السوتيه بهذه الطريقة

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة تحضير البفتيك بطعم شهى ولذيذ ومغذى، وبجانبه طريقة سهلة وبسيطة لعمل السوتية فى أسرع وقت يمكنك تحضير وجبة متكاملة.



المقادير:

كيلو لحم بفتيك

ماء بصل

بصل

بودرة ثوم

بودرة عصير ليمون

ملح وفلفل

بابريكا

زعتر مجفف

قرفة

جوزة الطيب

بهارات لحم

بيض

دقيق

بقسماط

للتقديم

بطاطس سوتيه

زيت زيتون

زعتر

ثوم مفروم

روزماري.



طريقة التحضير:

* لعمل التتبيلة يخلط ماء البصل مع بابريكا وبهارات وثوم بودرة وبصل بودرة، وزعتر مجفف وقرفة وجوزة الطيب وعصير ليمون وملح وفلفل

* يتبل البفتيك جيدا، ويضاف إليه البيض ويخلط جيدا.

* يترك اللحم في التتبيلة وقتا كافيا.

* توضع شرائح البفتيك في الدقيق ثم في التتبيلة مرة أخرى ثم البقسماط.

* يقلى في زيت غزير ساخن.

* لعمل السوتيه يوضع زيت زيتون في طاسة على النار، ويضاف اليها الخضار المسلوق والثوم المفروم وملح وفلفل وزعتر طازج وروزماري طازج ويقلب حتى يأخذ لونا ذهبي.

* يقدم البفتيك مع الخضار السوتيه والبطاطس المحمرة.