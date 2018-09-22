ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

فى أقل من نص ساعة حضري بفتيك وطبق السوتيه بهذه الطريقة

السبت 22/سبتمبر/2018 - 04:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف أميرة شنب طريقة تحضير البفتيك بطعم شهى ولذيذ ومغذى، وبجانبه طريقة سهلة وبسيطة لعمل السوتية فى أسرع وقت يمكنك تحضير وجبة متكاملة.

المقادير:
كيلو لحم بفتيك
ماء بصل
بصل
بودرة ثوم
بودرة عصير ليمون
ملح وفلفل
بابريكا
زعتر مجفف
قرفة
جوزة الطيب
بهارات لحم
بيض
دقيق
بقسماط
للتقديم
بطاطس سوتيه
زيت زيتون
زعتر
ثوم مفروم
روزماري.

طريقة التحضير:
* لعمل التتبيلة يخلط ماء البصل مع بابريكا وبهارات وثوم بودرة وبصل بودرة، وزعتر مجفف وقرفة وجوزة الطيب وعصير ليمون وملح وفلفل
* يتبل البفتيك جيدا، ويضاف إليه البيض ويخلط جيدا.
* يترك اللحم في التتبيلة وقتا كافيا.
* توضع شرائح البفتيك في الدقيق ثم في التتبيلة مرة أخرى ثم البقسماط.
* يقلى في زيت غزير ساخن.
* لعمل السوتيه يوضع زيت زيتون في طاسة على النار، ويضاف اليها الخضار المسلوق والثوم المفروم وملح وفلفل وزعتر طازج وروزماري طازج ويقلب حتى يأخذ لونا ذهبي.
* يقدم البفتيك مع الخضار السوتيه والبطاطس المحمرة.

ترشيحاتنا

دبلة شيري عادل تكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود

برج القاهرة يتزين باللون الأخضر احتفالا بالعيد الوطنى للسعودية

الخارجية تتابع جهود الإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين في قبرص

مي عز الدين تكشف عن أسوأ موقف محرج تعرضت له مع معجبة.. فيديو

بيراميدز والأهلي يتفوقان على فرق الدوري الممتاز

رئيس دولة يقاضي بي بي سي

أسرع ماسك لتفتيح البشرة 10 أضعاف بدون أضرار

فضيحة جديدة تكشف ولاء النظام القطري للاحتلال الإسرائيلي

استقبال حار من الجالية المصرية للرئيس السيسي في نيويورك.. فيديو وصور

وثيقة سرية تكشف تحريض الشيخة موزة ضد الأنظمة العربية.. فيديو

محجبة تحرج الأمير هاري أمام الكاميرات.. فيديو

زكريا ناصف يعلن عن دعم سيراميكا كليوباترا للموهوبين عبر صدى البلد.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..20 صورة تكشف تفاصيل جديدة في ترميم ضريح زين العابدين الأثري

شخص في زى الأزهر يثير الجدل بمهرجان الجونة السينمائي.. صور

وزيرة السياحة ونجوم الفن في العرض الخاص لـ يوم الدين بـ الجونة السينمائي..صور

قرية أبو زعبل تغرق في الصرف الصحي ..صور

شيرى عادل ومحمد أبو داوود في عزاء جميل راتب..فيديو وصور

فيديو

عبدالحفيظ:الخطيب رئيس المنظومة الكروية الاعظم في إفريقيا..فيديو
فى أقل من نص ساعة حضري بفتيك وطبق السوتيه بهذه الطريقة
مانويل جوزيه: عبدالله السعيد لا يشبه تريكة أو بركات ..فيديو
طريقة سهلة لعمل شوربة دجاج بالمشروم والكريمة
أستاذة باطنة: المصريون أكثر شعوب العالم إصابة بالسكري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة العودة بين الاهلى وحوريا الغينى فى دوري أبطال إفريقيا ؟

توقعاتك لمباراة العودة بين الاهلى وحوريا الغينى فى دوري أبطال إفريقيا ؟