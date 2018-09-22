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أخبار العالم

وزراء حكومة ماي ينقلبون عليها بسبب البريكاست

السبت 22/سبتمبر/2018 - 02:53 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي تواجه حملة معارضة شرسة داخل حكومتها وذلك بسبب اقتراحاتها بشأن ملف خروج لندن من الاتحاد الأوروبي "بريكاست".

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، مساء أمس الجمعة، بعض وزراء حكومة ماي يقترحون خطة بديلة للانسحاب خلال اجتماع منتظر يوم الاثنين المقبل، مشيرةً إلى أن بعضهم سوف يستقيل.

وأضافت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إن هناك أنباء عن أن وزيرة التنمية الدولية في حكومة ماي، بيني موردونت، ستقدم استقالتها في اجتماع الاثنين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد هاجم خطة ماي للانسحاب الأسبوع الجاري، مما دفع رئيسة الوزراء البريطانية إلى تحدي زعماء الاتحاد بطرح خطط بديلة.

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