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حوادث

مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في تصادم أتوبيس وميكروباص بالسخنة

السبت 22/سبتمبر/2018 - 10:42 ص
صدى البلد
حسن غنيمة
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 11 آخرون في تصادم سيارة ميكروباص مع أتوبيس ميني باص بطريق السويس – العين السخنة.

وتم نقل المتوفيين إلى مشرحة مستشفى السويس العام، والمصابين إلى مستشفى التأمين الصحي.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة بتصادم سيارة ميكروباص مع أتوبيس ميني باص.

وقال مصدر طبي إنه تم نقل المتوفيين إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وإنهما كانا متواجدين بالسيارة الميكروباص.

وأفاد المصدر بأن المصابين في الحادث 11 شخصا، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى التأمين الصحي.

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