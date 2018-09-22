البدرى ضيف: الرئيس سيلقى الضوء على دور مصر فى القضاء على الإرهاب بكلمته بالأمم المتحدة

قال النائب البدرى أحمد ضيف، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها رقم 73 بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ستتطرق للحديث حول التحديات التى واجهتها مصر للقضاء على قوى الشر وخفافيش الظلام، وذلك من خلال ثورة تشريعية وتضحيات على أرض الواقع.



وأضاف ضيف، فى بيان صحفى له اليوم، أنه على هامش الزيارة سيتم عقد 20 لقاءً مرتقبًا يُنتظر أن يعقدهم الرئيس خلال الزيارة، مع الرئيس الأمريكى، وقادة أوربيين وقادة دول عربية وأفريقية ولقاء مع رئيس البنك الدولي وسكرتير عام الأمم المتحدة، وكيف استطاعت مصر فى عهد الرئيس أن تتجاوز محاولات الارتداد للولاءات سواء المذهبية أو الطائفية أو العرقية أو القبلية.



وأضاف عضو مجلس النواب، أنه من المتوقع أن يتحدث الرئيس السيسى عن أهمية الحل السلمى والسياسى للقضية الليبية والسورية وهو ما يجب أن يتوافق عليه جميع السوريين، ويكون جوهرة الحفاظ على وحدة الدولة السورية، وصيانة مؤسساتها، لتشمل كل أطياف المجتمع السورى، ومواجهة الإرهاب بحسم حتى القضاء عليه.

