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أصل الحكاية

المذيع لا ينجح بدونه.. ما مهمة معد البرامج وماذا يفعل لتلاشي المواقف الحرجة ؟

السبت 22/سبتمبر/2018 - 10:00 م
معد البرامج
معد البرامج
أحمد سالم
يبدو المذيع متأنقا على الشاشة بينما ينساب الكلام على لسانه كأنما ينبعث من آلة لا تخطئ إلا استثناءً، المشاهد قد ينبهر بالمذيع الذي يعرف كيف يدير جلسته على الهواء ويختار كلماته بعناية بينما لا يدرك أن من ورائه فريق عمل قد يعمل يوما كاملا ليخرج المذيع في هذا الإطار لمدة ساعة أو اثنتين.
المذيع لا ينجح بدونه..
ترس تلك الآلة الإعلامية على الشاشات، هو «المعد» الذي يقع على عاتقه مهمات رئيسية أهمها اختيار الموضوع و الضيوف و كتابة الاسكريبت بما يتضمنه من أسئلة ومعلومات حول الضيوف.

ماذا يعمل المعد 
يرأس منظومة الإعداد في كل البرامج رئيس تحرير يدير المعدين مشاركة مع مقدم البرنامج، خاصة في برامج التوك شو الشهيرة التي يحتاج فيها المذيع المشاركة في اختيار موضوع الحلقة والضيوف.

يشير محمد. ن، معد في برنامج توك شو مسائي، من أبرز البرامج على الساحة حاليا، أن مهمته تتلخص في مشاركة زملائه مع رئيس التحرير والمذيع في اختيار موضوع الحلقة، بينما ينفرد هو باختيار الضيوف وشرح موضوع الحلقة لهم والتواصل معهم حتى إحضارهم للاستوديو.
المذيع لا ينجح بدونه..
يقول محمد إن وقت الحلقة يمتد لأكثر من ساعتين على الهواء، بينما نراقب نحن من غرفة التحكم كل التفاصيل ونزود المذيع بما يلزم من مستجدات ونحضر للمداخلات الهاتفية إذا لزم الأمر.

يؤكد المعد الذي يعمل صحفيا في إحدى الصحف المستقلة، أن عمله كصحفي واحتكاكه بمصادر الأخبار أهله للعمل كمعد برامج، و ساعده في كثير من تفاصيل عمله.

هل يجب أن يكون المعد صحفيا 
في الغالب، المعد هو صحفي سابق أو حالي، بدأ العمل في الصحافة وتخصص في أحد مجالات التغطية التي أصبح قريبا من الوصول إلى مصادرها بسهولة، فاستحق العمل كمعد استنادا لتلك الخبرة.

لكن الأمر لا يسير هكذا دوما، وفقا لما يسرده معد البرامج، عمرو. س، إذ يقول إنه بدأ العمل بعد التخرج من الجامعة كمتدرب في إحدى القنوات الفضائية، والتي ألحقته بالتدريب معدا في أحد البرامج، ثم بدأ العمل كمعد معتمد في البرنامج، له مهام معينة بجانب زملائه الذين يعمل أغلبهم في الصحافة.
المذيع لا ينجح بدونه..
عمرو قال إنه تنقل بين البرامج كمعد محترف دون أن يتجه إلى الصحافة، أصبحت لديه الخبرة الكافية لإدارة الهواء حتى وصل الى العمل مديرا لتحرير برنامج أسبوعي استنادا إلى خبرته بجانب عمله معد في برنامج يومي.

شروط معد ناجح
الإعلامية بالتلفزيون المصري وقناة أون تي في "نهى توفيق" قالت إن المعد هو من يجلس على دفة قيادة البرنامج، ومن ثم يجب أن تتوافر فيه مزايا ضرورية.

القيادة وحسن التصرف أهم ما يجب أن يميز المعد إضافة إلى وجود شبكة علاقات قوية لديه تسمح له باستدعاء من يتطلب الهواء استدعاءه للحديث عن موضوع الحلقة في أي وقت.
المذيع لا ينجح بدونه..
وقالت الإعلامية نهى توفيق إن المعد يجب أن يكون قارئا مطلعا على كل تفاصيل المستجدات من حوله إضافة إلى الثقافة العامة التي لا ينجح دون التحلي بها، كما أنه لابد أن يجيد الكتابة واللغة بتمكن.

برنامج بلا مُعد 
تفضل نهى توفيق أن يكون المذيع هو المعد للبرنامج، لأنه يتمكن بشكل أكبر من أدواته بينما يمكن أن يشاركه آخرون، تقول إنها على مدار عملها في الإعلام كانت تحرص على قراءة سكريبت الحلقة أو النشرة على الهواء ومشاركة الكاتبين في التعديلات إن لزم ذلك.

معدون أجابوا عن سؤال صدى البلد، حول خروج برنامج بلا معد، فقال أحدهم "سمك لبن تمر هندي"، يجب أن يكون هناك إعداد متقن للحلقة حتى وإن تولى ذلك المذيع، لكنه بالكاد لا يستطيع أن يدير بنفسه أيضا الكنترول روم.
المذيع لا ينجح بدونه..
وقال آخر إن المذيع دون إعداد قد يتحول إلى آلة صماء، ومهما بلغت ثقافته قد يتعرض إلى مواقف يقع فيها في أخطاء كبيرة.

صعوبات ومواقف حرجة
يحكي عمرو أن كثيرا ما تواجههم مواقف حرجة مثل اعتذار الضيوف قبل الحلقة بأقل من ساعة وبناء عليه يتم استكمال الحلقة بالموجودين، لكن الأصعب لو كان الضيف وحده من سيتم استضافته في الفقرة، وهنا يتم استبدال الفقرة بأخرى معلوماتية أو إخبارية وشطارة المذيع تساعدنا في ذلك، والمهم لدينا "ملو الهوا" بصنعة مهارة، أي ملئ الفقرة بمحتوى برامجي.

ومن أبرز المواقف التي تواجه المعدين خروج الضيف عن سياق موضوع الحلقة، أو التورط في منح معلومات خاطئة للمذيع قد تحرجه أمام الضيف.

وكثيرا ما تورط المذيع في الإتصال بأشخاص بالخطأ لعمل مداخلات ومن أشهرها، دخول ناصر البرنس على الهواء في أحد البرامج الرياضية بديلا عن ناصر النني والد محمد النني لاعب الأرسنال للحديث عن تفاصيل تخص نجله.

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