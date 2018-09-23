برلماني: طارق شوقى وزير شجاع.. وأتوقع نجاحه

وصف الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بمجلس النواب، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بالوزير الشجاع والقادر على تطبيق منظومة التعليم الجديدة رغم سهام الانتقادات الموجهة له متوقعا نجاحه فى تطبيق المنظومة الجديدة لتطوير التعليم فى مصر.



وقال "حساسين"، فى بيان أمس، ان نظام التعليم فى مصر تعرض للاصابة بامراض الشيخوخة والشلل مطالبا من الرأى العام المصرى ووسائل الاعلام اعطاء الفرصة للدكتور طارق شوقى لعلاج الاوجاع والمشكلات المزمنة التى تعرض لها التعليم فى مصر على مدى اكثر من أربعين عاما.



وأكد النائب ان هناك مسئولية كبرى على اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وجميع المحافظين على مستوى الجمهورية ليس لدعم ومساندة جهود الدكتور طارق شوقى لتطبيق المنظومة الجديدة للتعليم فى مصر ولكن لإنجاح هذه المنظومة، معربا عن ثقته فى قدرة اللواء محمود شعراوى على متابعة تنفيذ المحافظين للمنظومة الجديدة.