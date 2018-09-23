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تعليم

محافظ الجيزة يتفقد مدرسة الشهيد أحمد جاد بكفر طهرمس

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 12:06 م
صدى البلد
محمد الصاحى
تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مدرسة الشهيد أحمد جاد جميل، بمنطقة كفر طهرمس ببولاق الدكرور، في أول أيام العام الدراسي للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة في أول أيامها.

وأكد المحافظ، أنه أصدر تعليمات مشددة لجميع رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدراس ورفع الإشغالات وعربات المأكولات والعمل على تسيير حركة المرور.

وحرص المحافظ خلال حواره مع الطلاب على توجيه سؤال للطلبة ماذا تعرفون عن الشهيد؟ مشددًا على الاهتمام بذلك حتى تعرف الاجيال الحالية ما قدمه آبائهم حفاظًا على أرواحهم.

وشهدت مدارس محافظة الجيزة اليوم انتظام مليونى طالب وطالبة داخل 3525 مدرسة بمحافظة الجيزة فى أول أيام العام الدراسى الجديد.

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