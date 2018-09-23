فيتش: مستويات نمو قياسية لإنتاج الغاز الطبيعي في مصر

كشفت مؤسسة "فيتش" عن نمو قوي في إنتاج الغاز في مصر على المديين القصير والبعيد، حسبما كشف تقرير جديد أصدرته المؤسسة.



وأكد تقرير المؤسسة التوقعات بنمو قوي في إنتاج الغاز في مصر على المدى القصير؛ نظرًا لأن العديد من عمليات التطوير البحرية الكبرى تزيد الإنتاج خلال 2018.



وأضاف التقرير أنه على المدى الطويل، فإن مراحل التطوير اللاحقة من الحقول الرئيسية، وأبرزها حقل ظهر، توفر زيادة كبيرة في إنتاج الغاز، التي أشارت إلى أن صادرات الغاز الطبيعي المسال تكون «السبيل الوحيد» لتحويل إنتاج الغاز المحلي إلى نقد، في ظل وجود محطات الغاز الطبيعي المسال القائمة التي يمكن استخدامها على الفور.



وأشارت «فيتش» إلى أن الاتجاه الصعودي لإنتاج حقل زهر المصري للغاز، والعديد من الحقول البحرية الأخرى، على مدى السنوات الخمس المقبلة، يقلل من عبء واردات الغاز في مصر ويمكن أن ييسر إعادة التشغيل المتسق لصادرات الغاز الطبيعي المسال ابتداءً من نهاية عام 2018.



وتتوقع «فيتش» أنه بما أن الإنتاج يفوق الطلب المحلي، فإن إمكانية تصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية، قد يرتفع على المدى الطويل.