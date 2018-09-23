ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

فيتش: مستويات نمو قياسية لإنتاج الغاز الطبيعي في مصر

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 12:07 م
حقل ظهر لإنتاج الغاز
حقل ظهر لإنتاج الغاز
على صالح
كشفت مؤسسة "فيتش" عن نمو قوي في إنتاج الغاز في مصر على المديين القصير والبعيد، حسبما كشف تقرير جديد أصدرته المؤسسة.

وأكد تقرير المؤسسة التوقعات بنمو قوي في إنتاج الغاز في مصر على المدى القصير؛ نظرًا لأن العديد من عمليات التطوير البحرية الكبرى تزيد الإنتاج خلال 2018.

وأضاف التقرير أنه على المدى الطويل، فإن مراحل التطوير اللاحقة من الحقول الرئيسية، وأبرزها حقل ظهر، توفر زيادة كبيرة في إنتاج الغاز، التي أشارت إلى أن صادرات الغاز الطبيعي المسال تكون «السبيل الوحيد» لتحويل إنتاج الغاز المحلي إلى نقد، في ظل وجود محطات الغاز الطبيعي المسال القائمة التي يمكن استخدامها على الفور.

وأشارت «فيتش» إلى أن الاتجاه الصعودي لإنتاج حقل زهر المصري للغاز، والعديد من الحقول البحرية الأخرى، على مدى السنوات الخمس المقبلة، يقلل من عبء واردات الغاز في مصر ويمكن أن ييسر إعادة التشغيل المتسق لصادرات الغاز الطبيعي المسال ابتداءً من نهاية عام 2018.

وتتوقع «فيتش» أنه بما أن الإنتاج يفوق الطلب المحلي، فإن إمكانية تصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية، قد يرتفع على المدى الطويل.

ترشيحاتنا

غادة عجمي: الرئيس السيسي حقق إنجازات لم تحقق منذ عهد الخديوي إسماعيل

اليز ليبيك لـ صدى البلد: جئت لمصر من أجل الاطلاع على الثقافة الإسلامية

هنيدى يعد جمهوره السعودى بمفاجأة فى اليوم الوطنى

موعد مباراة اتحاد العاصمة الجزائرى والمصرى والقنوات الناقلة

رسميا.. رحيل مضوي عن تدريب الإسماعيلي.. وأبو جريشة يقود الفريق

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

وزير الرياضة يشيد بتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

اليابان تصنع التاريخ.. نجاح عملية هبوط روبوتان على سطح كويكب.. صور

تعرف على أشهر عيوب وتشوهات الأعضاء التناسلية عند الأطفال

وفاة الحالة الرابعة في كارثة الغسيل الكلوي بالشرقية

ابنة رئيس أمريكي سابق: تعرضت للاغتصاب وأدعم ضحية مرشح ترامب

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس جامعة عين شمس يؤدي تحية العلم من أمام قصر الزعفران.. صور

متسابقات ملكة جمال مصر بالورد الأبيض.. صور

محافظ القاهرة يتفقد المدرسة اليابانية بالتجمع الخامس..صور

النجمات يتنافسن على اجمل فستان فى الجونة.. أبرزهن ليلى علوى وأغربهن جميلة عوض.. صور

اختبار DNA يجمع شمل شقيقين بعد 34 عاما من الانفصال.. صور

فيديو

بهاء حسين: الجريمة الإلكترونية أبرز الموضوعات بمؤتمر الأمن السيبراني العربي
اليز ليبيك لـ صدى البلد: جئت لمصر من أجل الاطلاع على الثقافة الإسلامية
تعرف على أشهر عيوب وتشوهات الأعضاء التناسلية عند الأطفال
غادة عجمي: الرئيس السيسي حقق إنجازات لم تحقق منذ عهد الخديوي إسماعيل
شاهد.. تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة في جميع المحافظات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟