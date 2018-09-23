ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

ناهد السباعى تثير الجدل بعد إلغاء حفل زفافها بصور جديدة من عقد القران

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 09:21 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
على الرغم من حالة الجدل التى أثارتها الفنانة ناهد السباعي حول زواجها من رجل الأعمال محمد عبد ربه وانفصالها، خاصة بعد أن قامت بحذف صور لها مع زوجها ومتابعته لها إلا أنها عادت لتثير الجدل مرة أخرى، حيث قامت بنشر عدد من الصور لعقد قرانها مع والدتها المنتجة ناهد فريد شوقى.

ودفع هذا الأمر الى عديد من التساؤلات لدى متابعيها الذين انتابتهم الحيرة حول ما إذا كانت قررت العودة الى زوجها واتمام الزواج أم لا وقدم البعض الآخر المباركات والتهانى بإتمام زواجها وحل الأزمة التى تعرضت لها.

يذكر أن ناهد السباعى ألغت حفل زفافها قبل عقده بوم واحد حيث كان من المقرر أن يقام فى العين السخنة ولم تفسر ناهد سبب الإلغاء الحفل.
ناهد السباعى تثير الجدل بعد إلغاء حفل زفافها بصور جديدة من عقد القران
ناهد السباعى تثير الجدل بعد إلغاء حفل زفافها بصور جديدة من عقد القران
ناهد السباعى تثير الجدل بعد إلغاء حفل زفافها بصور جديدة من عقد القران
ناهد السباعى تثير الجدل بعد إلغاء حفل زفافها بصور جديدة من عقد القران
ناهد السباعى تثير الجدل بعد إلغاء حفل زفافها بصور جديدة من عقد القران
ناهد السباعى تثير الجدل بعد إلغاء حفل زفافها بصور جديدة من عقد القران

ترشيحاتنا

تحويل أنظمة دفع المعاملات المالية إلكترونيا مطلع العام المقبل

فصل طالب إعدادي نهائيا بدمياط صفع معلمة على وجهها

طريقة عمل جبنة بيضاء في 1/2 ساعة

الفيفا يعلن أحقية محمد صلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

فقأ عين تلميذ على يد زميله بالعاشر من رمضان

3 مشاهد كارثية تلخص أول أيام العام الدراسي .. صور

هدف ملغى لـ كاسونجو فى لقاء الزمالك والمقاولون العرب .. فيديو

الهيئة القومية للبريد تزف بشرى سارة للمصريين في الخارج والداخل

السعودية وروسيا ترفضان دعوة ترامب لزيادة فورية في إنتاج البترول

بريطانيا تحقق في ملابسات وفاة ابنة ملياردير بسبب رغيف فرنسي.. صور

في ذكري ميلاده.. محمود سعد يكشف وصية حسنين هيكل قبل وفاته

فرص عمل جديدة في بنك مصر بالقاهرة والمحافظات.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناهد السباعى تثير الجدل بعد إلغاء حفل زفافها بصور جديدة من عقد القران

3 مشاهد كارثية تلخص أول أيام العام الدراسي .. صور

لفته إنسانية من نيمار في مباراة سان جير مان مع رين.. صور

محافظ الشرقية لمدير مدرسة مشتول القاضي: ده مايرضيش ربنا

الأغانى والبلالين تستقبل تلاميذ المعاهد الأزهرية مع بدء الدراسة .. صور

فيديو

المصري يتقدم على اتحاد العاصمة بالهدف الأول في الجزائر.. فيديو
اسلام فؤاد يصدم الزمالك ويدرك التعادل للمقاولون .. فيديو
هدف ملغى لـ كاسونجو فى لقاء الزمالك والمقاولون العرب .. فيديو
محمود علاء يفتتح أهداف الزمالك بمرمى المقاولون من ركلة جزاء .. فيديو
مشاهدة مباراة المصري واتحاد العاصمة في الكونفدرالية بث مباشر 23-9-2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟