ناهد السباعى تثير الجدل بعد إلغاء حفل زفافها بصور جديدة من عقد القران

على الرغم من حالة الجدل التى أثارتها الفنانة ناهد السباعي حول زواجها من رجل الأعمال محمد عبد ربه وانفصالها، خاصة بعد أن قامت بحذف صور لها مع زوجها ومتابعته لها إلا أنها عادت لتثير الجدل مرة أخرى، حيث قامت بنشر عدد من الصور لعقد قرانها مع والدتها المنتجة ناهد فريد شوقى.



ودفع هذا الأمر الى عديد من التساؤلات لدى متابعيها الذين انتابتهم الحيرة حول ما إذا كانت قررت العودة الى زوجها واتمام الزواج أم لا وقدم البعض الآخر المباركات والتهانى بإتمام زواجها وحل الأزمة التى تعرضت لها.



يذكر أن ناهد السباعى ألغت حفل زفافها قبل عقده بوم واحد حيث كان من المقرر أن يقام فى العين السخنة ولم تفسر ناهد سبب الإلغاء الحفل.