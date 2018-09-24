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رياضة

رد فعل مرتضى منصور على الفرص المهدرة من الزمالك.. فيديو

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 03:03 ص
صدى البلد
حسن العمدة
رصدت عدسة "صدى البلد"، رد فعل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في مباراة الزمالك والمقاولون خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بتروسبورت في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتغلب فريق الزمالك على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف عن طريق محمود علاء ويوسف أوباما.

ويتصدر المارد الأبيض ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة ويتجمد رصيد الذئاب عند 7 نقاط.

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