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حوادث

ضبط مصنع معطرات بدون ترخيص و2000 لتر سولار مدعم بالبحيرة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 09:38 ص
ًصورة أرشيفية - حملات
ًصورة أرشيفية - حملات أمنية
جمالات الدمنهورى
نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملة مكبرة للرقابة على الأسواق، والتصدي لتجار السوق السوداء ومهربى السلع المدعمة والمنشآت غير المرخصة بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل الوزارة بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى.

أسفرت الحملة عن ضبط كل من: "ع م ع الـ38 سنة "صاحب مصنع معطر جو ومفروشات وأرضيات المنازل (بدون ترخيص) كائن بمدينة الدلنجات .. لقيامه بإدارة المصنع بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وإنتاج منتجات مغشوشة ومقلدة للعلامة التجارية (جليد – إكس فيرسون ) واستخدام مواد خام مجهولة المصدر وبدون بيانات لطرحها بالأسواق لإيهام جمهور المستهلكين أنها منتجات أصلية قاصدًا الإضرار العمدى بصحة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضُبط بحوزته عدد (19440) عبوة منتج نهائى  بكمية وقدرها (13140) لترا  وكذا كمية ( 2152 ) لتر مواد خام تستخدم فى العطور. 

"م ر ن أ 46 سنة " المدير المسئول عن مصنع سلطان للأيس كريم الكائن المصمودى بمركز كفر الدوار لقيامه بتجميع مواد بترولية مدعمة (سولار) لاستخدامه فى عملية التصنيع بالمصنع  لتحقيق أرباح غير مشروعه وضُبط بحوزته كمية  (2000 ) لتر سولار مدعم.

وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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