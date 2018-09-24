نائب بحريني: تعلمنا العديد من المهارات والخبرات داخل البرلمان المصري

قال محمد عبد القادر، مدير إدارة الاتصال بمجلس النواب البحريني، إن هناك تعاونا برلمانيا كبيرا بين مجلسى النواب المصرى والبحرينى، وذلك يأتى انعكاسا للعلاقات القوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.



جاء ذلك خلال البرنامج التدريبى الذى ينظمه معهد التدريب البرلمانى بمجلس النواب المصرى، اليوم الاثنين، لوفد من الأمانة العامة بمجلس النواب البحرينى، تحت عنوان "برنامج تعريفى عن الأمانة العامة لمجلس النواب المصرى".



وقال مدير الاتصال بمجلس النواب البحرينى: "تمثل هذه الزيارة الشراكة والتعاون الكبير بين المجلسين النيابيين المصرى والبحرينى، وتأتى انسجاما مع استراتجية التعاون المشترك بين مصر والبحرين فى ظل قيادتين حكيمتين فى البلدين الشقيقين".



وتابع: "من خلال هذه الزيارة تعلم الوفد البحرينى العديد من المهارات واكتسب العديد من المعارف والخبرات فى مجال الدعم النيابى والفنى والتدريب، وتنسيق وتنظيم العمل البرلمانى، ونتشرف بهذه الزيارة ووجودنا فى مصر ومجلس النواب المصرى لتبادل الخبرات".