إسكان البرلمان: زيارة السيسي لنيويورك تحقق نجاحات اقتصادية وسياسية

أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حرص مصر على تهيئة مناخ الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للوطن، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام، ومواصلة الاصلاحات إلادارية والتشريعية لتحفيز الاستثمار وتوفير المناخ الداعم له.



وأشار محمود في بيان له، إلى الأهمية الشديدة التي تنطوي عليها مقابلة الرئيس السيسي بمقر إقامته فى نيويورك، للسيدة "كريستين لاجارد" المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى، قائلا إنها رسالة من الرئيس السيسي ومصر تؤكد على استمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي.



ولفت النائب إلى أن التعاون البناء بين مصر والصندوق كان له أثر بارز في إرسال رسالة للعالم إن مصر مستقرة، وأن الاستثمارات بها آمنة وبالفعل استطاعت الوقوف على قدميها بشهادة العالم، منوها بأن زيارة الرئيس الحالية لنيويورك تحقق نجاحات عدة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية.