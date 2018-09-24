ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

علي جمعة: اجتزاء النص مصيبة كبرى.. فيديو

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 05:55 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن هناك خطأ في الذهن البشري يقع فيه كثير من الناس عند التفكير، منوهًا بأن هذه الأخطاء عندما تتراكم تؤدي إلى الضلال، ومنها التعميم والاجتزاء.

وأوضح «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، أن ذلك كأن يكون واحد من المصريين فيه صفة رديئة خائن مثلًا، فيتم الحكم على المصريين جميعًا بأنهم خونة ، فهذا تعميم قبيح، لو وقع فيه إنسان فقد ضل عن السبيل الصحيح، مشيرًا إى أنه من المعروف أن جماعات البشر فيها قابيل وهابيل وفيها القاتل والمقتول وفيها العالم والجاهل والغني والفقير.

وأضاف أن إنكار التنوع وسحب أمر واحد فقط على الجميع يُسمى التعميم وهو من مضلات العقول وشغب التفكير، وكذلك الاجتزاء بمعنى اجتزاء النص أو الواقع أو الفهم هو مصيبة كبرى توقع الإنسان في الضلالة والمعصية، ومن أراد أن يفكر بهذه الطريقة الساذجة فلا علاقة له بالإسلام ولا بعلمه ولا هويته، فالرسول الله -صلى الله عليه وسلم - ارسله الله تعالى هداية للناس ، مستشهدًا بما قال الله تعالى: «وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ» الآية 52 من سورة الشورى.

وتابع: فلما جاءه الوحي في غار حراء ظل الوحي يتتالى إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى في المدينة المنورة بعد 23 سنة، وجاءه الوحي وهو ابن الأربعين وانتقل وهو في عمر الثلاثة وستين، منهم 13.5 سنة في مكة ومنهم عشر سنوات في المدينة، وخلال هذه الفترة -23 سنة من الوحي- كان رسول الله أسوة حسنة للمسلمين إلى يوم الدين، إلا أن أصحاب الفكر المتشدد جعلوه أسوة حسنة في السنتين الأُخيرتين من عمره، وهذه أول تجزئة، وهي مصيبة من المصائب التي يتهم بها الفكر المتشدد الذي أفسد في الأرض، فالفكر المتشدد اقتصر في التأسي برسول الله -صلى الله عليه وسلم في السنتين الأخيرتين فقط، ومن هنا يترتب عليه أن يفهم فهمًا خاطئا.

ترشيحاتنا

راح يشتري شيبسي فمات.. حكاية اللحظات الأخيرة لمصرع طفل مدرسة الزهراء تحت أقدام زملائه

مختل يقتحم متجر ويهدد بذبح رضيع وحقن العاملين بإبرة ملوثة..صور

رسميا.. حلمى طولان يتولى تدريب الاتحاد السكندرى

شاهد.. وصول السيسي مقر الأمم المتحدة لحضور قمة نيلسون مانديلا

أول تعليق لـ علاء نبيل عقب هزيمة المقاولون أمام الزمالك أمس

مدير FBI: نلنا الشرف برؤية الأهرامات وملتزمون بالتعاون الأمني

ورحل حازم ياسين .. حكاية أستاذ الجامعة الأمريكية عاشق الفارس الأبيض

الأمم المتحدة: الترامادول يهدد مجتمعات أفريقيا والشرق الأوسط.. فيديو

سر جلابية شكوكو.. لماذا تخلى الفنان الشعبي عن البدلة والكرفته

خالد بيومي يعلن عن الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

شاهد.. أول صور لربة المنزل المنتحرة وابنتها بالسلام بسبب خلافات عائلية

جون بولتون: تزويد روسيا لسوريا بـ إس 300 تصعيد خطير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيدات أكثر عرضة لمشاكل عظام الركبة من الرجال.. صور

المشجر يسيطر على فساتين النجمات في اليوم الرابع من مهرجان الجونة.. صور

مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور

بروتوكول تعاون بين الداخلية والصحة لإنهاء قوائم الانتظار.. صور

بالصدفة.. ثلاث نجمات يظهرن بنفس الإطلالة في الجونة.. صور

فيديو

الشهاوي: مصر أجبرت العالم على احترام المسئوليات الأخلاقية.. فيديو
رئيس جنوب إفريقيا يدعو الأمم المتحدة لضمان حقوق الإنسان .. فيديو
الرئيس السيسي: نيلسون مانديلا رمز للقارة الأفريقية.. فيديو
السيسي: هدفنا المشترك تمكين شعوبنا من مستقبل أفضل في عالم أكثر سلاما .. فيديو
السيسي: مانديلا ضحى بكل غال ونفيس لتحرير بلاده من كل ظلم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟