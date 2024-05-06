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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"اقفلوا الموبايل".. تنبيه عاجل من التعليم للطلاب قبل بدء امتحانات الترم الثاني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وجهت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، عددا من النصائح المهمة لطلاب المدارس، استعدادا لـ امتحانات الترم الثاني 2024 أو امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 المقرر انطلاقها الأربعاء المقبل.

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة في بيان لها: عزيزى الطالب لكي تستعد لـ امتحانات الترم الثاني 2024 ( امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 ) عليك بالإلتزم بما يلي :

  • ابتعد عن استخدام الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي
  • احرص على تناول الوجبات ذات القيمة الغذائية العالية لزيادة التركيز والتخلص من القلق .
  • احرص على النوم الصحى وعدم السهر إلى اوقات متأخرة من اليوم .
  • ضع جدول زمنى بأوقات معينة للمذاكرة بحيث يتم تقسيم جميع المواد بالتساوى  .

وبمناسبة قرب امتحانات الترم الثاني 2024 ( امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 ) ، أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، عن جدول مواعيد البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية للشهادة الإعدادية فى جميع المواد الدراسية للفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 ( امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024) 

  • الرابع والخامس الابتدائي: من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو 2024
  • السادس الابتدائي: من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو 2024
  • الأول الإعدادي العام والرياضي : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو 2024
  • الثاني الإعدادي العام والرياضي : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو 2024
  • النقل الإعدادي المهني : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو 2024
  • النقل بالتعليم الفني : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 21 مايو 2024
  • النقل بالتعليم الثانوي العام : من الأحد 12 مايو حتى الخميس 23 مايو 2024
  • الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين : من الخميس 16 مايو حتى الأربعاء 22 مايو 2024
  • الإعدادية المهنية : من الخميس 16 مايو حتى الأربعاء 22 مايو 2024

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة ( الفصل الدراسي الثاني ) 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024

 

الخميس 16 مايو: اللغة العربية والخط والإملاء + التربية الدينية

السبت 18 مايو : الدراسات الاجتماعية

الأحد 19 مايو : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الاثنين 20 مايو : العلوم

الثلاثاء 21 مايو : الجبر والإحصاء + التربية الفنية

الأربعاء 22 مايو : الهندسة

وقررت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، أنه في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 التي تعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 ، سيتم مراعاة تصحيحها بدقة أولاً بأول حسب ظروف كل إدارة ، بينما سيتم تصحيح مادة الرياضيات بعد إنتهاء الفرع الثاني (الجبر + الهندسة ).

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"اقفلوا الموبايل".. تنبيه عاجل من التعليم للطلاب قبل بدء امتحانات الترم الثاني

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