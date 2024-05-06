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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السرعة كانت عادية.. عصام صاصا عن الحادث: ظهر فجأة وملحقتش أفاديه

عصام صاصا
عصام صاصا

تفاصيل مثيرة وتطورات في واقعة حادث مطرب المهرجانات عصام صاصا، المتهم بدهس شخص على الطريق الدائري في المريوطية أثناء عبوره الطريق، حيث باشرت النيابة التحقيقات مع عصام صاصا والذي قرر بأنه لم يكن يقصد الاصطدام بالمتوفي.

أقوال عصام صاصا في التحقيقات عن حادث الدائري

واستمعت النيابة العامة لأقوال مطرب المهرجانات عصام صاصا خلال التحقيقات، والذي قرر أنه أثناء عودته على الطريق الدائري قبل مطلع محور المريوطية قادما من المعادي باتجاه منزله في حدائق الأهرام فوجئ بشخص يعبر الطريق الدائري فجأة واصطدم به.

وأكد عصام صاصا مطرب المهرجانات، أنه لم يكن يقصد الاصطدام بالشخص خاصة وأن السيارة كانت على سرعة لا تتجاوز 80 كم/س وأنه حاول إنقاذ الشخص وتفاديه إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وأن الشخص عبر الطريق الدائري من مكان غير مخصص للعبور مما نتج عنه اصطدامه به.

وقال عصام صاصا خلال التحقيقات، “أنا كنت ماشي على الطريق ولما خبط الراجل وقفت وطلبت الشرطة والإسعاف لكن هو كان خلاص بيموت والإسعاف خدته وبعدها أنا روحت على القسم وأنا مهربتش من مكان الحادثة وفضلت موجود لحد ما الشرطة جت”.

وقررت النيابة استمرار التحفظ على مطرب المهرجانات عصام صاصا، مع عرضه باكر على الطب الشرعي لبيان ما إذا كان متعاطيا للمواد المخدرة أو الكحوليات من عدمه، حيث تستكمل النيابة التحقيقات في الواقعة.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الملابسات الكاملة لاتهام مطرب المهرجانات عصام صاصا بدهس شاب اعلى الطريق الدائري بالطالبية.

وأفادت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة ان المطرب اثناء سيره اعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية فوجئ بمرور شاب للطريق فاصطدم به بسيارته وأطاح به لعدة أمتار وتوقف حتى وصلت قوات الشرطة ونقلت سيارة الاسعاف الشاب المصاب الى المستشفى الا انه فارق الحياة وتبين من فحص متعلقاته انه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر.

انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد سامح بدوي مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة والمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية الى مسرح البلاغ وتم القاء القبض على عصام صاصا وأخطرت مستشفى الهرم القسم بوفاة الشاب متأثرا باصاباته وجروحه جراء التصادم فتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتولت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية ترحيل مطرب المهرجانات عصام صاصا الى سراي نيابة العمرانية للتحقيق معه في الحادث بتهمة القتل الخطأ، وعن نفي مدير اعمال عصام صاصا للحادث قال مصدر أمني ان ما قاله مجرد تجميل للحقيقة وانه باعتباره مدير اعمال يحاول تدارك الأمر.

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