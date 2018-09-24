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ديني

الأزهر: ينبغي معاملة المدرس بإجلال واحترام

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 07:21 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن للمعلم دورًا كبيرًا في بناء شخصية طلابه، والارتقاء بمستواهم التربوي والمعرفي.

وأضاف المركز عبر صفحته على «فيسبوك»، أنه ينبغي أن يُعامل المعلم بإجلال واحترام، وأن تكون نظرة الطالب إليه نظرة تأدب واقتداء، وانظر إلى حوار سيدنا موسى عليه السلام مع سيدنا الخضر لما كان سيدنا موسى متعلمًا بين يديه.

واستدل بقول الله سبحانه: «قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا * قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا * وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا * قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا» (الكهف: 66-69).

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