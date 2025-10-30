قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مجلس السلم والأمن الأفريقي يُدين تدخلات خارجية في السودان ويطالب بوقف فوري للتمويل والتسليح

السودان
السودان
القسم الخارجي

أدان مجلس السلم والأمن الأفريقي (PSC) بشدة أي تدخل خارجي يُغذي الصراع في جمهورية السودان، معتبرةً ذلك «انتهاكاً فاضحاً» لمبادئ السيادة الوطنية ووحدة البلد وسلامته الإقليمية.

جاء ذلك في بيان ختامي صدر عقب اجتماعها رقم 1261 في 14 فبراير 2025، ركّز على الأزمة السودانية والتهديد المتصاعد لسلم واستقرار القارة.

و أعلن المجلس في بيانه بوضوح: «نُكرر إدانتنا الحازمة لجميع أشكال التدخّل الخارجي، التي تُغذّي النزاع في السودان»، داعياً جميع الأطراف، الدول والجماعات غير الحكومية، إلى «وقف فوري لأي دعم عسكري أو مالي يُوجّه إلى الأطراف المتقاتلة».

وأوضح البيان أن النزاع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) لا يمكن حله عبر السلاح، وأن الحل الحقيقي يكمن عبر حوار سوداني-سوداني شامل يفضي إلى انتقال ديمقراطي مدني وإعادة بناء الدولة.

وأشار المجلس إلى أن التدخّل الخارجي ليس مجرد ظاهرة ثانوية، بل يشكّل عقبة جوهريّة أمام الجهود الرامية إلى تسوية النزاع، ومن شأنه أن يُعمّق الصراع ويزيد من معاناة المدنيين. وعليه، طالب بفتح تحقيق وتحميل المسؤولين عن دعم الأطراف بالسلاح أو المال للمساءلة.

من جهة أخرى، أعاد المجلس تأكيد التزامه بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، كما دعا المجتمع الدولي إلى التنسيق مع آليات العمل الأفريقي، ولا سيما خارطة الطريق التي اعتمدتها الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة السودانية.

وتأتي هذه التصريحات في سياق كارثة إنسانية متفاقمة في السودان، تشهد نزوحاً واسعاً للمدنيين وضعفاً شديداً في البنى التحتية والمساعدات الإنسانية، ما يضع القارة الأفريقية أمام اختبار حقيقي لفاعلية أُطرها القارية في حفظ السلم والأمن.

و شدد المجلس على أن “صمت الأسلحة” وبدء عملية سياسية حقيقية يشكلان المدخل الضروري لإنهاء النزاع، وأن أي تدخل خارجي يُعارض هذه المعادلة سيكون بمثابة رافعة لتدهور أكبر في المنطقة، وهو ما دفعه إلى إعلان “تبنّيه نشطاً لمتابعة الوضع في السودان” واحكام رقابته على تنفيذ مخرجاته. 

