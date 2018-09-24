الطاهري: السيسي طالب بتحقيق العدالة في النظام الدولي .. فيديو

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قمة نيلسون مانديلا للسلام على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تؤكد أن مصر تستعد لرئاسة الاتحاد الأفريقي.



أضاف "الطاهري" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، أن مصر ليست مجرد دولة افريقية عادية، ولكن ينتمي لها واحد من الآباء المؤسسين في أفريقيا وهو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.



وتابع:" الرئيس السيسي طالب بتحقيق العدالة في النظام الدولي، وحل المشاكل التي تعاني منها الدول الأفريقية ومنها سوء أحوال التعليم والصحة وانتشار الأفكار المتطرفة، وتحدث عن الظلم الذي تتعرض له القارة الأفريقية على مستوى العالم".



