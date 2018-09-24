ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

اتحاد الكرة المصري يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد صلاح بعد خسارة لقب الأفضل

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 10:21 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه الاتحاد المصري لكرة القدم رسالة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري عقب حصوله على جائزة أفضل هدف في العالم "بوشكاش ". 

وكتب الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":" اليوم انت من ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، لم يحالفك التوفيق في الفوز باللقب ولكن القادم أمامك كما عودتنا فرعون مصر نتمني لك التوفيق دائما".

وتوج الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب فى العالم خلال حفل الأفضل من الاتحاد الدولى لكرة القدم 2018، على حساب كل من المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال حفل توزيع جوائز "The Best" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمقام حاليًا فى العاصمة البريطانية "لندن".

وتنافس صلاح مع الثنائي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ترشيحاتنا

قبل انطلاقه بلحظات.. تفاصيل حفل الأفضل فى العالم بمشاركة محمد صلاح

بالصدفة.. ثلاث نجمات يظهرن بنفس الإطلالة في الجونة.. صور

لحظة وصول محمد صلاح إلى حفل أفضل لاعب فى العالم.. فيديو

انتحار طالب بدمياط الجديدة أحدث أضرارا في سيارة الأسرة بـ 90 ألف جنيه

ديلي ميل: ترامب يتجاهل ترودو.. ويجد وقتا لمقابلة السيسي وماكرون وماي

خالد الجندي: 5 أمور تحدث لك عندما تقرأ سورة الكهف في الكرب.. فيديو

مارتا تتوج بجائزة أفضل لاعبة في العالم 2018

ترامب يتحدث عن الفضيحة الجنسية لمرشحه للمحكمة العليا داخل الأمم المتحدة

يحيى الفخراني وجلال الشرقاوي ولبلبة في عزاء سمير خفاجي

تونس: نهاية التوافق بين السبسي وحركة النهضة

مشادة حادة بين محمد الباز ومؤسس جروب تمرد على المناهج.. فيديو

سعودي من شبرا.. حكاية مطلق السلطان مع الميوزكلي المصري.. صور وفيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرفة baby blue بأفكار عصرية جذابة.. صور

وزيرة الثقافة وعزت العلايلي في عزاء سمير خفاجي .. صور

زناتى حسنى رحل بعد والده بثلاثة أيام .. وهذه قصة كفاحه فى نقابة الممثلين.. صور

شاهد.. عودة الفك المفترس.. قرش عملاق يأكل شابا ويروع رواد الشاطئ بأمريكا

8 أطعمة قادرة على علاج مشاكل الهرمونات

فيديو

استشاري صحة نفسية تكشف دوافع عرض أم رضيعها للبيع .. فيديو
تفاصيل القبض على أم عرضت رضيعها للبيع على الإنترنت .. فيديو
مهرجان الإسكندرية السينمائي يطرح برومو الدورة الرابعة والثلاثين
أبو العينين يعرض إنجازات السيسي أمام الأمم المتحدة.. فيديو
عمدة قرية محمد صلاح بعد فوزه بجائزة بوشكاش لأفضل هدف: كل يوم بيفرحنا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟