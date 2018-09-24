اتحاد الكرة المصري يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد صلاح بعد خسارة لقب الأفضل

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم رسالة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري عقب حصوله على جائزة أفضل هدف في العالم "بوشكاش ".



وكتب الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":" اليوم انت من ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، لم يحالفك التوفيق في الفوز باللقب ولكن القادم أمامك كما عودتنا فرعون مصر نتمني لك التوفيق دائما".



وتوج الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب فى العالم خلال حفل الأفضل من الاتحاد الدولى لكرة القدم 2018، على حساب كل من المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال حفل توزيع جوائز "The Best" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمقام حاليًا فى العاصمة البريطانية "لندن".



وتنافس صلاح مع الثنائي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".