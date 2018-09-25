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حوادث

ضبط ربة منزل قبل سرقتها شقة بالوراق

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 04:01 ص
اللواء دكتور مصطفي
اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير امن الجيزة
ندي حمودة - أحمد مهدي
نجحت الاجهزة الامنية بالجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، في ضبطربة منزل حال شروعها في سرقة منزل سيدة بالوراق.

تلقي ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الوراق، حال مرورهم بتعليمات من اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، استغاثة من المواطنة شريهان أ ربة منزل، لقيام احدي السيدات بالشروق في سرقتها.

وتمكنت المباحث من ضبطها بمساعدة الأهالى وبالفحص تبين ان المتهمة تدعى رانيا ع ربة منزل وبمواجهتها إعترفت بشروعها في سرقة المذكورة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.

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