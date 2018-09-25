شريف دلاور يكشف مهام البنك العربي للتنمية في دعم دول المنطقة

قال الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، إن البنك العربي للتنمية يهدف إلى تمويل العجز في البنية الأساسية العربية مثل السودان.



وأضاف دلاور خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن الصندوق العربي للتنمية هو تمويل البنية الأساسية العربية، والشبكات الرقمية سواء مادية أو رقمية أو اقتصادية.



وأشار الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، إلى أن صندوق الطوارئ العربي يدعم أي دولة عربية تواجه أزمة قصير الآجل مثل العجز الناتج في النقد الأجنبي يتولي الصندوق العربي مساعدة هذه الدولة بناء على قواعد محددة.



وتوقع الدكتور شريف دلاور، أن يواجه الاقتصاد العالمي نقص شديد في السيولة وإرتفاع في الفوائد، وهو ما يمثل خطر على الاقتصاديات الناشئة.

