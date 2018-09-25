ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

السيسي: شرف لي لقاء شخصية عظيمة مثل الرئيس الأمريكي ترامب

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:40 ص
السيسي وترامب
السيسي وترامب
محمد عبد المنعم
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر "تويتر": "شرف عظيم لي لقاء شخصية عظيمة مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أحدث تغيرات فريدة في سياسات الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم".

وكان الرئيس الأمريكي، قد غرَّد عبر حسابه على "تويتر" عقب انتهاء لقائه مع الرئيس السيسى، كاتبا: "كان شرف عظيم لي أن أرحب بالرئيس السيسي في الولايات المتحدة بمدينة نيويورك.. لقاءً عظيمًا".

وجاء اللقاء، على هامش اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
السيسي: شرف لي لقاء شخصية عظيمة مثل الرئيس الأمريكي ترامب
السيسي: شرف لي لقاء شخصية عظيمة مثل الرئيس الأمريكي ترامب

ترشيحاتنا

مديرة مكتب الشرق الأوسط تكشف تفاصيل لقاء السيسي وترامب

الأرصاد: استمرار الطقس المعتدل على البلاد 24 ساعة قادمة

لحظة وصول محمد صلاح إلى حفل أفضل لاعب فى العالم.. فيديو

أسباب خسارة محمد صلاح لقب أفضل لاعب في العالم عن موسم 2017/2018

100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي

إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد حصوله على جائزة أفضل هدف في 2018

الدموع كادت أن تفضح شغفه.. هكذا استقبل محمد صلاح خبر خسارة لقب الأفضل في العالم

السفارة البريطانية تهنئ صلاح بعد حصوله على جائزة أفضل هدف لعام 2018

محمد مصيلحي: لهذا السبب لم نتعاقد مع خالد جلال.. وطولان رجل المرحلة

شريف دلاور يكشف مهام البنك العربي للتنمية في دعم دول المنطقة

ترامب: أثني على مجهودات مصر في مكافحة الإرهاب .. فيديو

ليلى علوي وبهجت قمر وعمرو عرفة في عزاء سمير خفاجي.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي

مع بداية الخريف .. تعرف على أجمل أشكال المجات

غرفة baby blue بأفكار عصرية جذابة.. صور

وزيرة الثقافة وعزت العلايلي في عزاء سمير خفاجي .. صور

زناتى حسنى رحل بعد والده بثلاثة أيام .. وهذه قصة كفاحه فى نقابة الممثلين.. صور

فيديو

شريف دلاور يكشف مهام البنك العربي للتنمية في دعم دول المنطقة
الفقي: 1220 شركة أمريكية في مصر و8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري
أحمد موسى: أبو العينين تحدث من الأمم المتحدة عن دور مصر في مكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية والأزمة السورية.. فيديو
عرض مش مرض.. كيف تتعاملين مع ارتفاع درجة حرارة طفلك
ترامب: أثني على مجهودات مصر في مكافحة الإرهاب .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟