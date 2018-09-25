السيسي: شرف لي لقاء شخصية عظيمة مثل الرئيس الأمريكي ترامب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر "تويتر": "شرف عظيم لي لقاء شخصية عظيمة مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أحدث تغيرات فريدة في سياسات الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم".



وكان الرئيس الأمريكي، قد غرَّد عبر حسابه على "تويتر" عقب انتهاء لقائه مع الرئيس السيسى، كاتبا: "كان شرف عظيم لي أن أرحب بالرئيس السيسي في الولايات المتحدة بمدينة نيويورك.. لقاءً عظيمًا".



وجاء اللقاء، على هامش اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.