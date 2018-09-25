تعرف على مواجهات الدور التمهيدي الثالث بكأس مصر.. اليوم

‏تقام اليوم مباريات الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر، وتشهد المنافسات مواجهات شرسة، حيث يلتقي فريق سوهاج منافسه طهطا في مباراة ديربي المحافظة، كما يستضيف فريق منتخب السويس منافسه المريخ.





ويعرض "صدى البلد" مواجهات الدور التمهيدي الثالث، والتي ستقام اليوم الثلاثاء، في الثالثة عصرًا:





نادي الاسكندرية للبترول vs نادي أبو قير للأسمدة.





نادي سوهاج vs نادي طهطا





نادي السلام باسنا vs نادي أسوان





نادي الهلال بأسوان vs الألومنيوم





النصر للتعدين vs المراغة





بني سويف vs مركز شباب ابشواى





الفيوم vs تليفونات بني سويف





الإعلاميين vs الشمس





منتخب السويس vs المريخ





مركز شباب منية سمنود vs طلخا





بلدية المحلة vs عثماسون طنطا





مركز شباب تلا vs بنها





سرس الليان vs سيدي سالم





جمهورية شبين vs سمنود





غزل المحلة vs الحامول





طنطا vs كفر الشيخ





الحمام vs العاب دمنهور





الحرية بمطروح vs فاركو





مركز شباب ابو المطامير vs الترجي بالضبعة



