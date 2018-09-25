لجنة الفتوى توضح الحالات التي يشرع فيها سجود السهو

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن سجود السهو سنة شُرع لجبر الخلل الذي يحدث في الصلاة من زيادة أو نقصان وكيفيته سجدتان يسجدهما المصلى قبل السلام أو بعده.



وأضافت اللجنة ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ) رواه مسلم وفي الصحيحين قصة ذي اليدين أنه صلى الله عليه وسلم سجد بعدما سلم.



وأوضحت لجنة الفتوى يشرع سجود السهو في الحالات الآتية: (1) إذا سلم قبل إتمام الصلاة (2) عند الزيادة عن الصلاة (3) عند نسيان التشهد الأول أو نسيان سنة من سنن الصلاة (4) عند الشك في عدد ركعات الصلاة كان شك صلى واحدة أو اثنتين يجعلها واحدة ويسجد للسهو.