روسيا بدأت نقل وسائل الحرب الإلكترونية إلى قاعدة حميميم بسوريا

بدأت وزارة الدفاع الروسية في إيصال أولى مجموعات وسائل الحرب الإلكترونية إلى قاعدة حميميم في سوريا وذلك على خلفية حادث إسقاط طائرة "إيل-20" الروسية.



ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الاخبارية عن مصادر إعلامية روسية قولها "إن عمل هذه المجموعات سيهدف إلى التشويش على عمل الرادارات وأنظمة الاتصالات والتحكم بالطائرات التي ستهاجم الأراضي السورية" ، وأضافت " أن مجموعات وسائل الحرب الإلكترونية ستقوم أيضا بالتشويش على عمل أنظمة الملاحة الفضائية".



كان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قد أعلن أمس /الاثنين/ أن روسيا قررت تسليم منظومة (اس 300) لسوريا بعد حادث إسقاط طائرة "إيل-20".



يذكر أن نظام الدفاع الجوي السوري (اس 200 ) أسقط يوم 17 سبتمبر الجاري طائرة الاستطلاع الروسية "إيل-20" التي كانت تقل 15 عسكريا روسيا، الأمر الذي أسفر عن مقتلهم جميعا، وحملت وزارة الدفاع الروسية القوات الجوية الإسرائيلية المسؤولية عن ذلك الحادث.