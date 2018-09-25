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أخبار العالم

روسيا بدأت نقل وسائل الحرب الإلكترونية إلى قاعدة حميميم بسوريا

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 10:56 ص
صدى البلد
أش أ
بدأت وزارة الدفاع الروسية في إيصال أولى مجموعات وسائل الحرب الإلكترونية إلى قاعدة حميميم في سوريا وذلك على خلفية حادث إسقاط طائرة "إيل-20" الروسية.

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الاخبارية عن مصادر إعلامية روسية قولها "إن عمل هذه المجموعات سيهدف إلى التشويش على عمل الرادارات وأنظمة الاتصالات والتحكم بالطائرات التي ستهاجم الأراضي السورية" ، وأضافت " أن مجموعات وسائل الحرب الإلكترونية ستقوم أيضا بالتشويش على عمل أنظمة الملاحة الفضائية".

كان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قد أعلن أمس /الاثنين/ أن روسيا قررت تسليم منظومة (اس 300) لسوريا بعد حادث إسقاط طائرة "إيل-20".

يذكر أن نظام الدفاع الجوي السوري (اس 200 ) أسقط يوم 17 سبتمبر الجاري طائرة الاستطلاع الروسية "إيل-20" التي كانت تقل 15 عسكريا روسيا، الأمر الذي أسفر عن مقتلهم جميعا، وحملت وزارة الدفاع الروسية القوات الجوية الإسرائيلية المسؤولية عن ذلك الحادث.

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