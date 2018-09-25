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محمد سلماوى ضيف شرف معرض عمان للكتاب

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:08 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
غادر الكاتب الكبير محمد سلماوى، القاهرة صباح أمس، متوجها إلى الأردن لحضور معرض عمان الدولى للكتاب الذى تحل فيه مصر ضيفًا للشرف هذا العام.

ويعقد المعرض ندوة خاصة مساء الأحد المقبل، حول مذكرات محمد سلماوى "يوما أو بعض يوم" التى صدرت عن دار "الكرمة" وكان لها صدى كبير فى مصر وخارجها.

يشارك فى الندوة إلى جانب المؤلف كل من الكاتب الأردني الكبير سعود قبيلات الرئيس السابق لرابطة الكتاب الأردنيين، والقاصة الدكتورة هدى فاخوري ويديرها الأديب والصحفي الأردنى جعفر العقيلى.

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