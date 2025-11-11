قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يبقى في ليفربول رغم عروض السعودية.. ما السبب ؟
وسط إقبال كبير.. المواطنون يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات النواب
بث مباشر.. تغطية خاصة للمرحلة الأولى في ثاني أيام انتخابات النواب 2025
آخر موعد لتلقي رسوم حج القرعة من الفائزين بالبنوك الوطنية والبريد.. 24 نوفمبر
وزير الخارجية يتوجه إلى السودان لبحث التوصل لتسوية شاملة تحفظ أمنه واستقراره
بدء الاقتراع في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
رسميًا.. سعر الدولار اليوم في مصر 11 نوفمبر
بدء توافد المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب بالعجوزة قبل فتح باب التصويت
غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع التصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب
هل تراجع الدولار عالمياً سبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب.. الشعبة توضح
وسط إقبال جماهيري.. انطلاق اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025
توروب يطلب تقريرًا شاملًا عن شبيبة القبائل استعدادًا لانطلاقة الأهلي في دوري الأبطال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القافلة الطبية المصرية تصل إلى جيبوتي

القافلة الطبية المصرية الخاصة بالمبادرة الرئاسية لعلاج مرضى ضعف السمع وتركيب السماعات الطبية تصل إلى جيبوتي
القافلة الطبية المصرية الخاصة بالمبادرة الرئاسية لعلاج مرضى ضعف السمع وتركيب السماعات الطبية تصل إلى جيبوتي
أ ش أ

وصلت القافلة الطبية المصرية المعنية بعلاج مرضى ضعاف السمع وتركيب سماعات الأذن الطبية إلى جيبوتي، وذلك استكمالاً للتوجيهات الرئاسية وتنفيذاً لمخرجات الزيارة الرئاسية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جيبوتي في أبريل ٢٠٢٥.


وقامت القافلة بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتركيب سماعات الأذن لمختلف الفئات العمرية في مستشفى بيلتيه Peltier العام بجيبوتي، وتمكن الفريق الطبي من تركيب نحو ٦٠ سماعة طبية لمرضى جدد، إضافة إلى مراجعة كفاءة عمل السماعات الطبية التي تم تركيبها خلال زيارة القافلة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية في مايو ٢٠٢٥ والمكونة من ١٢٠ سماعة.


ومن جانبه، أعرب السفير عبدالرحمن رأفت، سفير مصر بجيبوتي، عن فخره واعتزازه بوصول القافلة المصرية، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه مبادرات السيد رئيس الجمهورية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.


وأضاف السفير أن هذا الجهد الطبي هو محل تقدير واهتمام كبير على المستويين السياسي والشعبي في جيبوتي؛ لما له من أثر إيجابي مباشر وسريع على الأطفال والمرضى ضعاف السمع في البلاد، وله أثر إنساني مباشر على المرضى وذويهم لرؤية المرضى ينعمون بحاسة السمع للمرة الأولى؛ الأمر الذي لمسه بنفسه خلال جولته التفقدية بالمستشفى لمتابعة عمل الفريق الطبي والالتقاء بأهالي المرضى المستفيدين من المبادرة.


وأكد السفير المصري على استمرار مصر في تنفيذ مطالب جمهورية جيبوتي الشقيقة في إرسال المزيد من القوافل الطبية خلال الفترة المقبلة؛ بما يعكس التزام مصر الثابت بدعم وتطوير قطاع الصحة في جيبوتي.


ومن جانبه، عبَّر مدير عام مستشفى بيلتيه Peltier، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن حكومة وشعب جيبوتي، عن كامل تقديره للمجهود الكبير للقافلة الطبية المصرية، مشيداً بالأثر المهني المتميز للقافلة والذي ترك انطباعاً اجتماعياً وإيجابياً لا يقدر بثمن في نفوس ذوى المرضى.


وقدم الشكر باسم الحكومة الجيبوتية للسيد رئيس الجمهورية والحكومة المصرية لحرصها الدائم على دعم قطاع الصحة في جيبوتي.

قطاع الصحة في جيبوتي الرئيس عبدالفتاح السيسي القافلة الطبية المصرية علاج مرضى ضعاف السمع تركيب سماعات الأذن الطبية إلى جيبوتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

سعر رغيف الخبز المدعم

قرار عاجل من التموين بشأن سعر رغيف الخبز المدعم

المتهم

سقطا بدراجاتهما النارية.. الداخلية تنفى دهس قوة أمنية لعنصرين جنائيين بالدقهلية

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

موعد أول أيام شهر رمضان 2026.. العد التنازلي بدأ والطقوس تقترب

موعد أول أيام شهر رمضان 2026.. العد التنازلي بدأ والروحانيات تقترب

منتخب مصر للشباب

بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

ترشيحاتنا

ناخبوا منشأة القناطر

ناخبو منشأة القناطر يتوافدون علي لجان الاقتراع لاختيار من يمثلهم

الين الياباني

الين الياباني يتراجع لأدنى مستوى منذ فبراير مع تفاؤل الأسواق بنهاية الإغلاق الحكومي الأمريكي

الدفاع الروسية: تدمير 37 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

الدفاع الروسية: تدمير 37 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

بالصور

الكشف عن كيا تيلورايد موديل 2027 الجديدة.. صور

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تعديلات كبرى على شاحنات تسلا الكهربائية Semi قبل طرحها رسميًا

تسلا
تسلا
تسلا

صفقة القرن.. سيارة مستعملة بـ 40 ألف دولار تتفوق على فيراري

سيارة مستعملة
سيارة مستعملة
سيارة مستعملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد