الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الإعلام الدولي: انتخابات النواب تجرى وسط شعور وطني جارف بالفخر

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
أ ش أ

حظت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التي بدأت، الاثنين، باهتمام ملحوظ من وسائل الإعلام الدولية، من خلال نشاط المراسلين المعتمدين في مصر والذين حصلوا بالفعل على تصاريح التغطية الإعلامية لهذه الانتخابات، ويمثل هؤلاء نحو 86 مؤسسة إعلامية دولية من وكالات الأنباء والصحف والمواقع الإخبارية وقنوات التليفزيون في أنحاء العالم، بالإضافة إلى العديد من وسائل الإعلام العربية والدولية الأخرى التي تابعت أخبار الانتخابات والتعليق عليها.


وصرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن الهيئة من خلال المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع لها قد تابعت قيام مراسلي وسائل الإعلام الدولية بدورهم الإعلامي في تغطية العملية الانتخابية في محافظات المرحلة الأولى وتوفير كافة التيسيرات لهم وتلقي أية ملاحظات من جانبهم بشأن أيه صعوبات تواجهم والعمل على تيسيرها بشكل فوري.


وأكد أن ملاحظات المراسلين تركزت حول الرغبة في التغطية والتصوير من داخل المقار الانتخابية، وهي أمور تمت الاستجابة الفورية لها بالتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات والسادة القضاة رؤساء اللجان، حيث تم التأكيد على مبدأ إتاحة فرص التغطية الإعلامية والتصوير من داخل المقار الانتخابية، وأن تنظيم هذا الأمر يعود إلى القاضي رئيس اللجنة تبعا لظروف الازدحام وكثافة تواجد المواطنين.


وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن الرصد الإعلامي الذي قامت به الهيئة من خلال غرفة العمليات التي تم تشكليها لمتابعة انتخابات مجلس النواب أكد الاهتمام الملموس من جانب الإعلام الدولي بالانتخابات، وإبراز الضمانات التي وضعتها الهيئة الوطنية للإنتخابات لضمان نزاهتها، بعيداً عن السجالات السياسية، حيث شكّل الإشراف القضائي ورقابة المجتمع المدني المحلي والدولي على الانتخابات نقطة اتفاق وقوة للعملية الانتخابية، الى جانب توضيح دور مجلس النواب في الحياة السياسية والنيابية المصرية.


وأشار إلى أن الهيئة قد رصدت عشرات المواد الإعلامية عن الانتخابات في وسائل إعلام في كل من الأميركتين وأوروبا واسيا وافريقيا والعالم العربي، ومواقع اخبارية متنوعة، كما تم النشر باللغات العالمية: العربية والانجليزية والايطالية والاسبانية والفرنسية والروسية والالمانية والتركية والفارسية والصينية والهندية والعبرية والكورية واليابانية.. الخ، واستخدمت وسائل الإعلام الدولية مجموعة متنوعة من الأشكال الصحفية والإعلامية لتناول الحدث، بدءاً من الأخبار ضمن نشرات الأخبار العادية، وتقارير تليفزيونية وتقارير صحفية وغيرها.


ولفت إلى أن مضمون التغطية الإعلامية الدولية لانتخابات مجلس النواب يشير إلى أن الاتجاه الأوسع في تلك الوسائل، اتسم بالطابع الإخباري والتناول بالموضوعي، وركز على مناخ الأمن والاستقرار الذي تتم في إطاره هذه الانتخابات، ومشاركة كافة أجهزة الدولة في توفير كل التسهيلات أمام الناخبين، كما أبرزت الجوانب الإجرائية المتعلقة بالانتخابات والمرشحين والقوائم المتنافسة، والسياق الذي تتم فيه، وانحصرت الملاحظات حول الجدل بشأن نظام القوائم الأنسب.. مغلقة أم نسبية ، مع الإشارة إلى تغير الخريطة الحزبية في هذه الانتخابات عن الانتخابات السابقة.


وقال إن بعض وسائل الإعلام الدولية أكدت أن الانتخابات تُمثل لحظة سياسية محورية لمصر، حيث ستنتخب مجلس النواب الذي سوف يساهم في العديد من القضايا الهامة في مصر خلال الفترة القادمة حيث يواجه البرلمان المقبل، تحديات عدة، أبرزها تعزيز الشفافية، وتطوير آليات الرقابة على الأداء الحكومي، ورفع كفاءة التشريعات الاقتصادية والإدارية لتواكب متطلبات الاستثمار والإنتاج المحلي، كما ينتظر أن يلعب المجلس دورا في الحوار الوطني، وفي متابعة مخرجاته تشريعياَ، بما يسهم في توسيع المشاركة السياسية وتدعيم الثقة في المجتمع، كما تأتي هذه الانتخابات في لحظة سياسية مهمة، حيث تتقاطع جهود التنمية الداخلية مع تحولات إقليمية ودولية عميقة، لتضع على عاتق المجلس المقبل مهام تشريعية ورقابية وسياسية غير تقليدية.


وأضاف رشوان أن اتجاها واسعا من الإعلام الدولي، خاصة الإعلام العربي، رأى أن الانتخابات تجرى في ظل شعور وطني بالفخر بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور دولي كبير، في حدث واكبه الإعلام الدولي خطوة بخطوة، بالإضافة الى نجاح مصر في صناعة واستضافة حدثين دوليين هامين خلال أقل من شهر، وهما افتتاح المتحف المصري الكبير، وقمة صنع السلام في شرم الشيخ.


وتابع أنه تمت الإشارة إلى الإقبال الملحوظ على التصويت في الانتخابات من الجاليات المصرية في الخارج، إيمانا منهم بأهمية ترسيخ الامن والاستقرار الذي تنعم به مصر، وجرت إنتخابات الخارج داخل 139 لجنة فرعية بمقار السفارات والقنصليات المصرية في 117 دولة، وسط مشاركة لافتة لأبناء الجالية المصرية في السعودية والإمارات والكويت، وفي الدول العربية أو الأوربية، بشكل يفوق حجم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ التي أُجريت في أغسطس الماضي.


وأوضح رئيس الهيئة أن الإعلام الدولي تطرق الى المنافسة التي تشهدها الانتخابات بين القوائم الحزبية، حبث تجرى الانتخابات بنظام القوائم الحزبية والفردي معا، ويخوض المرشحون سباقا محتدماً في الدوائر الفردية بين الأحزاب والمستقلين.
 

