ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

غدا.. الصحة تنظم قافلة للصحة الإنجابية بحي الأسمرات

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 03:30 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة تنفيذ قافلة للصحة الانجابية، غدا الاربعاء، في حي الاسمرات الجديدة بمنطقة المقطم، محافظة القاهرة، وذلك في اطار الاحتفال باليوم العالمي لتنظيم الأسرة، تحت شعار "حقك تنظمى"، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القافلة تقوم بمشاركة 9 عيادات متنقلة لتقديم خدمات النساء وتنظيم الاسرة، والباطنة، والأطفال، والجلدية، بالإضافة إلى العيادة الثابتة، مشيرًا إلى أن القافلة ستقدم جميع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للحوامل والسيدات فى سن الإنجاب بالمجان، كما سيتم توفير وصرف الأدوية لعلاج الحالات المرضية بالمجان.

وأضاف "مجاهد" أن الهدف من هذه القافلة نشر الوعى بخدمات تنظيم الأسرة فى المناطق التى تحتاج لتكثيف الخدمات بها لا سيما المناطق المحرومة والمجتمعات العمرانية الجديدة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أنه سيتم تنفيذ عدة انشطة على هامش القافلة امثلة الندوات الاعلامية المسئول عنها فريق اعلام تنظيم الاسرة، والزيارات المنزلية التى يتم تنفيذها من خلال الرائدات الريفيات بهدف الترويج للخدمات ورفع وعي الجمهور عن رسائل الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة، بالاضافة الى تنفيذ معرض لعرض المشغولات اليدوية من منتجات نوادي المرأة التي يتبناها قطاع السكان وتنظيم الاسرة بهدف دعم و تنمية المرأة المصرية اجتماعيًا وثقافيًا وتحسين وضعها وخلق فرص العمل المناسبة لها بجانب تمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار وخاصة قرار الإنجاب.

وأشارت "السنباطي" إلى أن هذه القافلة تمثل نموذجا متميزا للتكامل بين العديد من الشركاء لدعم البرنامج القومى لتنظيم الأسرة وجهوده فى التصدى للزيادة السكانية، حيث يشارك فى تنفيذها الهيئة العامة للاستعلامات، وهيئة قصور الثقافة، والهيئة القبطية الانجيلية، وجمعية الهلال الاحمر، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

ترشيحاتنا

فيصل جودة وكيلا لوزارة الصحة بكفر الشيخ

إغلاق 26 منشأة طبية خاصة غير مرخصة بالتجمع الخامس والرحاب ومدينتي

رعب بإسرائيل بعد حصول سوريا على صواريخ اس-300

تعرف على حالة يجوز فيها التصفيق أثناء الصلاة.. فيديو

محافظ جنوب سيناء يوقف موظفا عن العمل: نشر معلومات مغلوطة على فيس بوك

التعليم: الميكروباص المقلوب بحادث الإسماعيلية مؤجر وغير تابع لأي مدرسة

لأول مرة.. رضيعة بقمة السلام للأمم المتحدة.. فيديو وصور

القبض على فتاة استرالية جمعت 9 آلاف دولار بزعم إصابتها بالسرطان

انهيار عقار وتصدع 3 مبان مجاورة فى كرموز بالإسكندرية

تعرف على موعد إجراء قرعة دور الـ 16 للبطولة العربية

قائد ليفربول يسخر من محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة بوشكاش

فضيحة جديدة للدوحة .. قطر تنظم كأس العالم على أراض مسروقة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطوير نظام الإضاءة بجزيرة إلفنتين في أسوان.. صور

15 صورة تكشف أناقة كاثرين زيتا جونز في عيد ميلادها

مبادرة شبابية لتنظيف وتجميل قريتهم في كفر الشيخ.. صور

ميناء الإسكندرية يفوز بجائزة أفضل ميناء في تحقيق أعلى فائض بالإيرادات..صور

اهتمت بفساتين الفنانات وتجاهلت الأفلام المشاركة.. مهرجان الجونة يكشف سطحية التغطية الإعلامية

فيديو

فيديو جراف.. مجلس الوزراء ينفي 8 شائعات خلال 4 أيام
بث مباشر.. بدء جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ73
طريقة عمل باذنجان باللحمة المفرومة للشيف نجلاء الشرشابى
خبير أمن معلومات: جوجل قادرة على التحكم في المجريات السياسية للدول.. فيديو
خبير تغذية: السمنة تسبب الأمراض السرطانية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟