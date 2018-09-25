غدا.. الصحة تنظم قافلة للصحة الإنجابية بحي الأسمرات

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة تنفيذ قافلة للصحة الانجابية، غدا الاربعاء، في حي الاسمرات الجديدة بمنطقة المقطم، محافظة القاهرة، وذلك في اطار الاحتفال باليوم العالمي لتنظيم الأسرة، تحت شعار "حقك تنظمى"، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.



وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القافلة تقوم بمشاركة 9 عيادات متنقلة لتقديم خدمات النساء وتنظيم الاسرة، والباطنة، والأطفال، والجلدية، بالإضافة إلى العيادة الثابتة، مشيرًا إلى أن القافلة ستقدم جميع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للحوامل والسيدات فى سن الإنجاب بالمجان، كما سيتم توفير وصرف الأدوية لعلاج الحالات المرضية بالمجان.



وأضاف "مجاهد" أن الهدف من هذه القافلة نشر الوعى بخدمات تنظيم الأسرة فى المناطق التى تحتاج لتكثيف الخدمات بها لا سيما المناطق المحرومة والمجتمعات العمرانية الجديدة.



ومن جانبها أوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أنه سيتم تنفيذ عدة انشطة على هامش القافلة امثلة الندوات الاعلامية المسئول عنها فريق اعلام تنظيم الاسرة، والزيارات المنزلية التى يتم تنفيذها من خلال الرائدات الريفيات بهدف الترويج للخدمات ورفع وعي الجمهور عن رسائل الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة، بالاضافة الى تنفيذ معرض لعرض المشغولات اليدوية من منتجات نوادي المرأة التي يتبناها قطاع السكان وتنظيم الاسرة بهدف دعم و تنمية المرأة المصرية اجتماعيًا وثقافيًا وتحسين وضعها وخلق فرص العمل المناسبة لها بجانب تمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار وخاصة قرار الإنجاب.



وأشارت "السنباطي" إلى أن هذه القافلة تمثل نموذجا متميزا للتكامل بين العديد من الشركاء لدعم البرنامج القومى لتنظيم الأسرة وجهوده فى التصدى للزيادة السكانية، حيث يشارك فى تنفيذها الهيئة العامة للاستعلامات، وهيئة قصور الثقافة، والهيئة القبطية الانجيلية، وجمعية الهلال الاحمر، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.