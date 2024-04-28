نصائح لحماية اليدين من الاسمرار خلال فصل الصيف

خلال فصل الصيف، يمكن أن تتعرض اليدان للتلوث والأشعة فوق البنفسجية والجفاف، مما يؤدي إلى اسمرارها وتهيجها. إليك بعض النصائح لحماية اليدين من الاسمرار خلال فصل الصيف، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. استخدم واقي الشمس: قبل الخروج في الشمس، ضع واقي شمس على اليدين بشكل سخي. اختر واقي شمس بعامل حماية شمسية عالي (SPF) ويحمي من الأشعة فوق البنفسجية A وB. أعيدي وضعه بانتظام خلال النهار وخاصة بعد الغسل أو التعرق.

2. استخدم القفازات: عند القيام بالأنشطة الخارجية التي تعرض يديك للتلوث أو الجروح المحتملة، ارتدي قفازات للحماية. ستساعد القفازات في تقليل التعرض للعوامل الضارة والحفاظ على بشرة يديك مناسبة.

3. غسل اليدين بلطف: غسل اليدين بانتظام بالماء الفاتر وصابون خفيف. تجنب استخدام الماء الساخن، حيث يمكن أن يؤدي إلى جفاف البشرة. جفف يديك بلطف بواسطة منشفة ناعمة بعد الغسل.

4. الترطيب: بعد غسل اليدين، ضع كمية مناسبة من مرطب اليدين. اختر مرطبًا خفيفًا وغير دهني يحتوي على مكونات مرطبة مثل الجلسرين أو زبدة الشيا. استخدم المرطب بانتظام لترطيب البشرة ومنع جفافها.

5. احمل مرطبًا صغيرًا: قم بحمل أنبوبة صغيرة من مرطب اليدين في حقيبتك أو جيبك لتتمكن من استخدامه في أي وقت تشعر فيه بجفاف البشرة. يمكنك إعادة ترطيب اليدين على مدار اليوم للحفاظ على نعومتها ومرونتها.

6. احمي اليدين من المواد الكيميائية: عند استخدام المنظفات المنزلية أو المواد الكيميائية الأخرى، ارتدي قفازات للحماية. قد تسبب هذه المواد تهيجًا وجفافًا للبشرة، لذا يجب تجنب التعرض المباشر لليدين.

7. تجنب الإفراط في غسل اليدين: على الرغم من أن النظافة الجيدة مهمة، إلا أن الغسيل المفرط لليدين قد يؤدي إلى تجفيفها وتهيجها. قم بغسل اليدين فقط عند الحاقترابه من طعامك أو بعد لمس أسطح ملوثة.

8. تناول السوائل: شرب كمية كافية من الماء والسوائل الأخرى يساعد في ترطيب البشرة والحفاظ على رطوبتها. حاول تناول العصائر الطبيعية والمشروبات الغير محلاة بدلاً من المشروبات الغازية والكافيينية.

9. احمي اليدين من الحرارة الشديدة: عندما تكون الحرارة مرتفعة في فصل الصيف، حاول تجنب تعريض يديك للشمس المباشرة لفترات طويلة. ارتدِ قفازات واقية أو استخدم مظلة لحماية اليدين من أشعة الشمس الحارقة.

10. تناول الطعام الصحي: تأكد من تضمين الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن في نظامك الغذائي. الأطعمة المغذية تساعد في تعزيز صحة البشرة وتقويةها من الداخل.

تذكر أن الحفاظ على نظافة اليدين وحمايتها في فصل الصيف يساعد على الحفاظ على بشرة صحية ومشرقة. قم بمتابعة هذه النصائح وضع في اعتبارك العوامل المحيطة بك ونوع بشرة يديك للحصول على أفضل النتائج.