عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نصائح لحماية اليدين من الاسمرار خلال فصل الصيف

اسمرار اليدين
اسمرار اليدين

خلال فصل الصيف، يمكن أن تتعرض اليدان للتلوث والأشعة فوق البنفسجية والجفاف، مما يؤدي إلى اسمرارها وتهيجها. إليك بعض النصائح لحماية اليدين من الاسمرار خلال فصل الصيف، بحسب ما نشره موقع هيلثي. 

غدا.. محاكمة عاطل متهم بإنهاء حياة عامل في الحوامدية

مذكرة داخلية في الخارجية الأمريكية: إسرائيل ربما تنتهك القانون الدولي في غزة

1. استخدم واقي الشمس: قبل الخروج في الشمس، ضع واقي شمس على اليدين بشكل سخي. اختر واقي شمس بعامل حماية شمسية عالي (SPF) ويحمي من الأشعة فوق البنفسجية A وB. أعيدي وضعه بانتظام خلال النهار وخاصة بعد الغسل أو التعرق.

2. استخدم القفازات: عند القيام بالأنشطة الخارجية التي تعرض يديك للتلوث أو الجروح المحتملة، ارتدي قفازات للحماية. ستساعد القفازات في تقليل التعرض للعوامل الضارة والحفاظ على بشرة يديك مناسبة.

3. غسل اليدين بلطف: غسل اليدين بانتظام بالماء الفاتر وصابون خفيف. تجنب استخدام الماء الساخن، حيث يمكن أن يؤدي إلى جفاف البشرة. جفف يديك بلطف بواسطة منشفة ناعمة بعد الغسل.

4. الترطيب: بعد غسل اليدين، ضع كمية مناسبة من مرطب اليدين. اختر مرطبًا خفيفًا وغير دهني يحتوي على مكونات مرطبة مثل الجلسرين أو زبدة الشيا. استخدم المرطب بانتظام لترطيب البشرة ومنع جفافها.

5. احمل مرطبًا صغيرًا: قم بحمل أنبوبة صغيرة من مرطب اليدين في حقيبتك أو جيبك لتتمكن من استخدامه في أي وقت تشعر فيه بجفاف البشرة. يمكنك إعادة ترطيب اليدين على مدار اليوم للحفاظ على نعومتها ومرونتها.

6. احمي اليدين من المواد الكيميائية: عند استخدام المنظفات المنزلية أو المواد الكيميائية الأخرى، ارتدي قفازات للحماية. قد تسبب هذه المواد تهيجًا وجفافًا للبشرة، لذا يجب تجنب التعرض المباشر لليدين.

7. تجنب الإفراط في غسل اليدين: على الرغم من أن النظافة الجيدة مهمة، إلا أن الغسيل المفرط لليدين قد يؤدي إلى تجفيفها وتهيجها. قم بغسل اليدين فقط عند الحاقترابه من طعامك أو بعد لمس أسطح ملوثة.

8. تناول السوائل: شرب كمية كافية من الماء والسوائل الأخرى يساعد في ترطيب البشرة والحفاظ على رطوبتها. حاول تناول العصائر الطبيعية والمشروبات الغير محلاة بدلاً من المشروبات الغازية والكافيينية.

9. احمي اليدين من الحرارة الشديدة: عندما تكون الحرارة مرتفعة في فصل الصيف، حاول تجنب تعريض يديك للشمس المباشرة لفترات طويلة. ارتدِ قفازات واقية أو استخدم مظلة لحماية اليدين من أشعة الشمس الحارقة.

10. تناول الطعام الصحي: تأكد من تضمين الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن في نظامك الغذائي. الأطعمة المغذية تساعد في تعزيز صحة البشرة وتقويةها من الداخل.

تذكر أن الحفاظ على نظافة اليدين وحمايتها في فصل الصيف يساعد على الحفاظ على بشرة صحية ومشرقة. قم بمتابعة هذه النصائح وضع في اعتبارك العوامل المحيطة بك ونوع بشرة يديك للحصول على أفضل النتائج.

استخدم واقي الشمس الأشعة فوق البنفسجية الترطيب الشمس الحارقة الماء الساخن القانون الدول تجنب استخدام الماء الساخن تناول السوائل تناول الطعام مشروبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«منشور وتعليق» يحسمان الأمر.. حقيقة خلاف ياسمين عبد العزيز مع بدرية طلبة

ملابس ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

رغم انخفاض الأعلاف.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

سحب رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من تغييرات في الطقس على هذه المناطق

رد فعل الغندور بعد خسارة الزمالك البطولة الأفريقية لكرة اليد أمام الترجي

أنام عن صلاة الفجر فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس؟.. الإفتاء تجيب

طلب عاجل من الأهلي بشأن مباراة الترجي في نهائي إفريقيا

حسام غالي: الأهلي لايحتفل سوى بالبطولات.. وهذه حكاية رود خوليت معي

موضوعات متعلقة

أول ليلة من رجب 2024 بدأت الآن.. ردد دعاءها المستجاب.. واغتنمها بـ8 أعمال

موعد شهر رجب 2024 .. وأفضل الأدعية المأثورة والأعمال الصالحة الأكثر أجرا

متى أول ليلة من شهر رجب 2024؟.. 450 دقيقة فترقب زيارة السعادة لبيتك

دعاء الليلة الأولى في شهر رجب.. الإفتاء: أبواب السماء تفتح لك بعد 9 ساعات

خمس ليال لا ترد فيهن دعوة.. إحداها اقتربت فاغتنمها بهذه الأدعية

«تحديات استثنائية» و«بناء الدولة» أبرز اهتمامات كبار كتاب صحف القاهرة

حكاية التعليم المفتوح وتحويله من شهادة‭ ‬أكاديمية‭ ‬إلى‭ ‬مهنية

قرار نهائى .. هل يعود نظام التعليم المفتوح

ترشيحاتنا

توجيهات هامة من التعليم العالي بشأن استقبال الجرحى الفلسطينيين بالمستشفيات الجامعية

حملات مقاطعة.. مفاجأة في أسعار اللحوم الحمراء اليوم بالأسواق

أخبار التكنولوجيا|أبل تُجري محادثات مع شركة OpenAI لهذا السبب.. وسعر ومواصفات أقوى موبايل شبابي من سامسونج

هل الجهر بالقراءة في الصلاة السرية يبطلها؟ الدين بيقول ايه

حسام غالي: لو عاد بي الزمن سأعتذر عن عدم الانضمام للمنتخب

ناقد رياضي: لو الزمالك فشل في تحقيق الكونفدرالية تبقى مصيبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتاتو والكعب العالي.. مي حلمي تستعرض جمالها بفستان فوق الركبة عبر إنستجرام|شاهد

دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من الإصابة بهذا المرض

طريقة لقمة القاضي في ثوانٍ

«منشور وتعليق» يحسمان الأمر.. حقيقة خلاف ياسمين عبد العزيز مع بدرية طلبة

فيديو

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ