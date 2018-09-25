العثور على سفينة توابل عمرها 400عام في قاع البحر

عثر فريق أثري على سفينة تجارية عمرها 400 عام محملة بالمدافع البرونزية والقذائف الرملية ، والتي كانت تستخدم كعملة في تجارة الرقيق الأفريقية ، في قاع البحر قبالة ساحل البرتغال.
ويعتقد علماء الآثار أن السفينة كانت عائدة من الهند على طريق التوابل عندما حُطمت قبالة بلدة كاسكايس ، غرب العاصمة لشبونة، حسبما ذكرت صحيفة "تليجراف"البريطانية.
وقد عثر الغواصون على الخزف الصيني ، والأصداف الرملية ، والمدافع البرونزية المحفور عليها شعار النبالة البرتغالي ، وحتى بقايا التوابل مثل الفلفل داخل وحول حطام السفينة.
وقال "جورج فريري" المدير العلمي للمشروع الأثري ، إن العثور على السفينة ، التي يعتقد أنها غرقت بين عامي 1575 و 1625 ، له أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أنه من منظور تراثي فهذا هو اكتشاف العقد، في البرتغال ، هذا هو أهم اكتشاف في كل العصور.
واضاف ان العثور على مثل هذه الحطام قبالة الساحل البرتغالي أمر نادر الحدوث، وكان آخر اكتشاف مماثل في عام 1994 ، عندما كانت بقايا سفينة تسمى سيدة الشهداء تقع قبالة حصن ساو جولياو دا بارا بالقرب من كاسكايس.
ويعتقد علماء الآثار أن السفينة كانت عائدة من الهند على طريق التوابل عندما حُطمت قبالة بلدة كاسكايس ، غرب العاصمة لشبونة، حسبما ذكرت صحيفة "تليجراف"البريطانية.
وقد عثر الغواصون على الخزف الصيني ، والأصداف الرملية ، والمدافع البرونزية المحفور عليها شعار النبالة البرتغالي ، وحتى بقايا التوابل مثل الفلفل داخل وحول حطام السفينة.
وقال "جورج فريري" المدير العلمي للمشروع الأثري ، إن العثور على السفينة ، التي يعتقد أنها غرقت بين عامي 1575 و 1625 ، له أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أنه من منظور تراثي فهذا هو اكتشاف العقد، في البرتغال ، هذا هو أهم اكتشاف في كل العصور.
واضاف ان العثور على مثل هذه الحطام قبالة الساحل البرتغالي أمر نادر الحدوث، وكان آخر اكتشاف مماثل في عام 1994 ، عندما كانت بقايا سفينة تسمى سيدة الشهداء تقع قبالة حصن ساو جولياو دا بارا بالقرب من كاسكايس.