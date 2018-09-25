العثور على سفينة توابل عمرها 400عام في قاع البحر

عثر فريق أثري على سفينة تجارية عمرها 400 عام محملة بالمدافع البرونزية والقذائف الرملية ، والتي كانت تستخدم كعملة في تجارة الرقيق الأفريقية ، في قاع البحر قبالة ساحل البرتغال.



ويعتقد علماء الآثار أن السفينة كانت عائدة من الهند على طريق التوابل عندما حُطمت قبالة بلدة كاسكايس ، غرب العاصمة لشبونة، حسبما ذكرت صحيفة "تليجراف"البريطانية.



وقد عثر الغواصون على الخزف الصيني ، والأصداف الرملية ، والمدافع البرونزية المحفور عليها شعار النبالة البرتغالي ، وحتى بقايا التوابل مثل الفلفل داخل وحول حطام السفينة.



وقال "جورج فريري" المدير العلمي للمشروع الأثري ، إن العثور على السفينة ، التي يعتقد أنها غرقت بين عامي 1575 و 1625 ، له أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أنه من منظور تراثي فهذا هو اكتشاف العقد، في البرتغال ، هذا هو أهم اكتشاف في كل العصور.



واضاف ان العثور على مثل هذه الحطام قبالة الساحل البرتغالي أمر نادر الحدوث، وكان آخر اكتشاف مماثل في عام 1994 ، عندما كانت بقايا سفينة تسمى سيدة الشهداء تقع قبالة حصن ساو جولياو دا بارا بالقرب من كاسكايس.