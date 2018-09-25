الخضراوات وعصائر الفاكهة الطازجة تساعد طفلك على خسارة الوزن الزائد

التغذية السليمة للأطفال لا تعنى تقديم كميات كبيرة من الطعام واللحوم، اعتقادا أن أجسادهم فى طور النمو وتحتاج إلى العديد من العناصر الغذائية، لأنه غالبا ما يصاب الأطفال نتيجة تلك الطرق الخاطئة بالسمنة وزيادة الوزن، ويقف الأهل مكتوفى الأيدى لاعتقادهم أن أنظمة الرجيم لا تصلح للأطفال، وهو ما ينفيه تماما الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة.



وأوضح الدكتور خالد يووسف أن اتباع أنظمة غذائية للتخسيس لا تضر بصحة الأطفال زائدى الوزن، بل على العكس فهى ضرورية، مؤكدا أنها لا تؤثر على مستوى ذكائهم وتركيزهم كما يعتقد البعض بل تعمل على رفع تلك المعدلات، على عكس الأنظمة الغذائية التى تعتمد على إضافة كميات كبيرة من الدهون إلى وجباتهم .



وأشار يوسف إلى أن تغذية الأطفال مع تجنب إصابتهم بالسمنة يتطلب الحرص على تناولهم جميع العناصر الغذائية، ولكن بكميات محددة مع التخلى عن الإضافات الدسمة أو التى تحتوى على نسبة عالية من السكريات، مضيفا: "لذا يجب الحرص على تقديم الخضراوات وعصائر الفواكه الطازجة المعدة بالمنزل مع إضافة كمية قليلة من السكر إليها".



وقال: "يفضل استبدال الخبز الأبيض بآخر أسمر، وبالنسبة للبروتينات يجب الحرص على تقديمها للطفل يوميا مع التنوع بين مصادرها الحيوانية والنباتية مثل الفاصوليا البيضاء والعدس".



ونصح بضرورة الحرص على اختيار أنواع الطعام منخفضة السعرات فى وجبة العشاء مثل الزبادى بالفاكهة، كما يفضل أن يلتزم الطفل بممارسة الرياضة بشكل يومى.