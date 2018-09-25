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أخبار البلد

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية توريد 1300 عربة سكة حديد

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 05:16 م
صدى البلد
محمود مطاوع
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع إتفاقية بين وزارتى النقل المواصلات والإنتاج الحربى وشركة ترانس ماش هولدينج الروسية المجرية، لتوريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد لصالح هيئة السكك الحديدية.

ومن المقرر أن يتم تسليم 30 عربة جاهزة في السنة الأولى على أن يتم تسليم 1270 عربة في خلال الأربع سنوات القادمة بالشراكة في التصنيع مع مصنع 200 الحربي فى مصر.

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