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ثقافة

انعقاد عمومية صندوق العاملين بالآثار .. غدا

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 06:36 م
صدى البلد
علاء المنياوي
تنعقد الجمعية العمومية لصندوق التأمين على العاملين بالمجلس الاعلى للآثار صباح غد الاربعاء بنادى العاملين بالفسطاط، ومن المقرر ايضا ان تجرى الانتخابات لاختيار مجلس ادارة جديد فى نفس اليوم.

وكشف صلاح الهادي أمين عام نقابة بحري وسيناء أن اللائحة تنص على انتخاب ستة أعضاء، ويقوم الوزير المختص بتعيين ثلاثة اعضاء بعد انتهاء إجراءات الانتخابات.

وتابع: يجتمع التسعة أعضاء لتشكيل المجلس ويضم رئيسا ونائب رئيس وامين صندوق ونائبا له، والجمعية هذه المرة تختلف عن ما سبق لأنها اول جمعية عمومية تعقد خارج الوزارة.

وقال الهادي: المجلس الحالى أعد لهذه الجمعية باقامة سرادق كبير يسع كل الناخبين، كما ستقوم الحماية المدنية والامن العام باتخاذ مايلزم لتأمين اعضاء الجمعية.

وكشف أن الصندوق يعطى المشترك ميزة تأمينية عند خروجه على المعاش 80 شهرا، وهناك دراسة تجرى الان علي أساسها قد تزيد هذه الميزة.

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