بسبب هجمات إلكترونية.. ألمانيا تستدعي سفيرها لدى روسيا

أعلنت الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، استدعاء سفيرها لدى موسكو على خلفية أنشطة تجسس إلكتروني.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إنه تم استدعاء السفير الألماني لدى روسيا للتشاور بعد أن اتهمت برلين موسكو بشن هجمات إلكترونية على شركات الدفاع والفضاء والحزب الحاكم.

وقال المتحدث الرسمي إن السفير ألكسندر جراف لامبسدورف، سيعود إلى برلين بما يتماشى مع البروتوكول الدبلوماسي، بعد ثلاثة أيام من استدعاء المبعوث الروسي احتجاجا على حملة تقول برلين إنها أطلقتها قبل عامين مجموعة مرتبطة بوكالة الاستخبارات العسكرية GRU في موسكو.

وتأتي الاتهامات في وقت يزداد فيه القلق في أوروبا بشأن المتسللين والجواسيس الروس المشتبه بهم منذ حرب روسيا على أوكرانيا في عام 2022، وفي الفترة التي تسبق الانتخابات الأوروبية.