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عاهل الأردن : لا بديل للمنطقة عن حل الدولتين على حدود 67.. فيديو

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 08:01 م
العاهل الأردني
العاهل الأردني
هاني حسين
قال العاهل الأردني، عبد الله الثاني، إن "كل قرار صدر من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية يقر بالحق المشترك للشعب الفلسطيني في مستقبل من الكرامة والسلام والأمل، وأنه لا بديل عن حل الدولتين، وفقا لما ينص عليه القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما يلبي تطلعات البلدين، ويضع نهاية للصراع، وأن تقام دولة فلسطينية على حدود 67 وتكون القدس الشرقية عاصمة لها".

وأضاف، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 73، أن الدول العربية ملتزمة بالسلام الشامل ومبادرة السلام العربية معروضة منذ 60 عاما، وعلى كل دولة في العالم العمل على مساعدة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل إلى سلام دائم، مؤكدا أن الطريق صعب ولكن لا يمكننا الاستسلام.

وتساءل حول وضع القدس، قائلا: "إلى متى تواجه المدينة المقدسة مخاطر تهدد هويتها الراسخة على تعدد الأديان؟ وكيف لنا أن نقبل بوضع قائم على التعصب؟.

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