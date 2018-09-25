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رياضة

القضاء السويسري يصفع bein sports القطرية.. ويتوعد ناصر الخليفي

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 08:41 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
أوضحت تقارير صحفية عربية أن محكمة التحكيم الرياضية "كاس" في لوزان (سويسرا)، أكدت أن الفرنسي جيروم فالك، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والموقوف 10 أعوام بتهمة الفساد، أقر هو وعائلته باستخدام رحلات جوية عبر طائرات خاصة، بجانب استغلال منصبه لتمرير عقد تجاري مربح لأحد أبنائه.

وكان فالك المدان فى قضية بيع تذاكر لمباريات عائدة لمونديال البرازيل 2014، عوقب بداية بالإيقاف 12 سنة من قبل لجنة الأخلاق في (فيفا). ثم خفضت العقوبة الى 10 سنوات إثر استئناف تقدم به وصدقت عليه "كاس" في 27 يوليو الماضي.

وأضافت أن القضاء السويسري، قرر فتح تحقيقات جنائية تطول القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي ان" الاعلامية ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على خلفية عمليات منح حقوق بث مباريات كأس العالم.

وبحسب التحقيق السويسري، قام فالك "بقبول مساعدات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لعدد من الدول لمونديالات 2018، 2022، 2026، و2030".

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