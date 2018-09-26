أرملة تستغيث برئيس مباحث في بني سويف لاسترداد شقتها

فوجئ الرائد أحمد حسين، رئيس مباحث الفشن بإحدي السيدات وهي أرملة وتدعي ع . م - 65 سنة ربة منزل مقيمة بمدينة الفشن تدخل عليه مكتبه وتستغيث به من نجل شقيق زوجها والذي أستولي علي شقتها وطردها منها.





وعلي الفور هدأ رئيس المباحث من روعها وطلب منها ان تجلس واستمع الي شكواها والتي جاء فيها أنها أرملة تدعى ع . م – 65 سنة تقيم بشارع البحر الأعظم بمدينة الفشن توفي زوجها ولم تنجب وتركها تعيش في شقة بمفردها.





ولأنها تعيش بمفردها ولم تنجب فوجئت بقيام نجل شقيق زوجها ويدعي ه . ح - 33 سنة عاطل بطردها من الشقة واستولي عليها وطلبت الأرملة من رئيس مباحث الفشن ومساعدتها في استرداد شقتها التي استولى عليها نجل شقيق زوجها.



